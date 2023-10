Ferran Torres: "Tengo bloqueada a toda la prensa por mi salud mental"

El delantero del FC Barcelona y la selección española explicó en 'El Hormiguero' que no le importa "lo que digan de mí" "Yo sé lo que hago bien, lo que hago mal y lo que me sacrifico para conseguir lo que quiero", añadió

El ‘resurgimiento’ deportivo de Ferran Torres no se entendería sin el impecable trabajo psicológico que ha realizado durante los últimos meses. Después de una complicada temporada 2022/23 a todos los niveles, el futbolista de Foios ha empezado el presente curso en un estado de forma espectacular. Los cuatro goles que ha marcado con la camiseta del FC Barcelona le han permitido recuperar el protagonismo perdido en la selección española absoluta.

Una vez finalizada su concentración con la ‘Roja’, el ‘tiburón’ se ha incorporado este martes a la disciplina azulgrana y se ha ejercitado a las órdenes de Xavi Hernández. Su buen rendimiento y la lesión de Robert Lewandowski le convierten en un efectivo vital para el técnico egarense de cara al futuro inmediato. Este lunes, Ferran explicó en ‘El Hormiguero’ que se siente preparado para el reto: “Ahora estoy en un momento en el que tengo mucha autoconfianza”.

“El año pasado fue duro, pero a día de hoy pienso que ha sido el mejor año de mi vida porque aprendí un montón. Saqué más cosas positivas que negativas y gracias a eso construí el Ferran Torres que soy hoy", valoró el atacante valenciano. Gracias a la lesión [en el pie] aprendí a centrarme en lo que puedo controlar, en lo que depende de mí. A partir de ahí, mi objetivo es que ni mi círculo de confianza ni yo mismo me pueda reprochar nada”, añadió.

En su conversación con Pablo Motos, Ferran ha revelado que tiene “bloqueada a toda la prensa”. “Lo he hecho por mí, por mi bien, por mi bienestar y por mi salud mental. No leo nada ni tengo contacto con la prensa porque no me importa lo que digan de mí. Yo sé lo que hago bien, lo que hago mal y lo que me sacrifico para conseguir lo que quiero”, reivindicó. “El problema que tenemos las personas es que, tras leer 100 comentarios buenos y uno malo, nos quedamos con el malo. Entonces, ¿para qué voy a leer 100 buenos si me voy a quedar con el malo?”, justificó.