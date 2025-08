Ferran Torres, nada de Arabia

Ferran Torres fue uno de los jugadores más destacados del Barça en el amistoso de la gira asiática que el equipo azulgrana jugó el jueves ante el FC Seoul. El de Foios demostró que mantiene el acierto ante portería de la pasada temporada. Dos goles marcó contra el equipo coreano para empezar a ponerle las cosas difíciles a Hansi Flick para cuando el entrenador alemán deba elegir delantero centro titular.

Ese es el primer objetivo del 'Tiburón', luchar de tu a tu con Robert Lewandowski por la titularidad. No hay otro objetivo que no sea el de hacer una campaña mejor que la pasada, señalan desde su entorno, a la vez que descartan un cambio de aires, queriendo dejar bien claro que hasta ellos no ha llegado ninguna oferta procedente de Arabia Saudí. De hecho, también explican que si llegase, poquísimas serían las opciones de un cambio de aires, pues solo piensa en triunfar en un Barça con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

Tras una buena temporada, en la que marcó 19 goles y repartió siete asistencias, siendo el máximo goleador de la Copa del Rey con seis dianas y MVP de una final que ganó el Barça tras ser capaz el valenciano de enviarla a la prórroga, la acabó con un sabor agridulce el valenciano por culpa de una apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano y perderse las últimas jornadas de Liga, las posteriores celebraciones y también la fase final de la Nations League. Todo ello está ya olvidado y Ferran Torres ha trabajado mucho durante el verano para llegar en plena forma a la pretemporada. Lo ha logrado y está dispuesto a luchar por la titularidad como delantero centro, posición en la que tiene competencia, pues a Lewandowski puede sumarse Olmo en algunos partidos tras la llegada de Rashford.

De todos modos, el de Foios sabe que cuenta con la confianza de Flick. Así se lo ha transmitido el entrenador alemán, que también ha elogiado el juego del valenciano en público y para nada cuenta con una posible salida de un Ferran Torres que no se ejercitó en el último entrenamiento del equipo en Seúl por una sobrecarga sin demasiada importancia y que espera estar disponible para jugar el lunes ante el Daegu FC en el último amistoso de la gira asiática.

Flick valora mucho de Ferran Torres sus movimientos tácticos, su capacidad de sacrificio, su facilidad para asociarse y que tiene la portería entre ceja y ceja una vez se ha adaptado por completo a la posición de delantero centro, en la que le colocó Pep Guardiola en el Manchester City tras haber destacado en el Valencia más por la banda derecha.