Ferran Torres puede apuntarse a la 'final' ante el Copenhague

El FC Barcelona afrontará este miércoles un partido que puede marcar la temporada ante el Copenhague en la última jornada de la liguilla de la Champions League. El club azulgrana se mide al cuadro danés con la imperiosa necesidad de ganar para optar al Top 8, algo que lo llevaría directamente a los octavos de final de la competición sin tener que pasar por los incómodos play-off de 1/16 de final de febrero.

El calendario del Barça se despejaría con una victoria, además de lograr la clasificación para la siguiente ronda de forma directa. Todo son ventajas y, por ello, Hansi Flick pondrá toda la carne en el asador.

Uno de los futbolistas que podría rescatar para este partido es Ferran Torres. El de Foios arrastra unas ligeras molestias musculares en la pierna derecha que le han llevador a ser baja frente al Slavia de Praga y el Oviedo, pero no está totalmente descartado para el duelo ante el Copenhague.

El máximo artillero

Ferran es el máximo goleador del equipo en la presente temporada con 15 goles y su baja es un serio contratiempo para el equipo. Robert Lewandowski se queda como el único '9' de la plantilla y ante el Copenhague puede ser importante ganar y hacerlo con los máximos goles de distancia que se pueda por el average general con los ocho equipos que están empatados a 13 puntos.

Ferran Torres celebra uno de sus goles en la presente temporada / RFEF

El delantero barcelonista se está entrenando en solitario a la espera de recibir el visto bueno para hacerlo con el grupo y ultimar su puesta a punto. Sus ganas de ayudar al equipo son enormes y la lesión no es relevante, pero Hansi Flick tendrá la última palabra.

El técnico alemán no es muy partidario de arriesgar con futbolistas que están al límite físicamente o cerca de reaparecer. Flick quizá prefiera que regrese para el partido de Liga del próximo sábado en Elche, pero también existe la posibilidad de tener a Ferran Torres en el banquillo por si es necesaria su entrada en el transcurso de la segunda parte.

Cuidado con el Copenhague

El Copenhague puede ser un hueso más duro de lo que a priori parece ya que se encuentra con ocho puntos y una victoria le daría posibilidades de meterse en el 'play-off'. Por tanto, el cuadro danés no saldrá a especular y el partido puede ser movido.

Ferran Torres es una pieza fundamental para Hansi Flick y hasta última hora no se tomará una decisión. Las propias sensaciones del futbolista dictarán sentencia en consonancia con los informes médicos que dictaminen si el 'killer' barcelonista está en condiciones de ser de la partida.

La última jornada de la Champions League se juega en su totalidad el miércoles 28 de enero en un horario unificado a las 21.00 h. en el que la emoción estará a flor de piel.

El Barça es actualmente noveno, pero con un alto porcentaje de estar en el Top 8 de ganar por el duelo directo entre el PSG y el Newcastle, que le preceden en la clasificación, también con 13 puntos.