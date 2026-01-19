Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Ferran Torres será baja ante el Slavia de Praga

Ferran acabó el partido ante la Real Sociedad con molestias musculares

Ferran Torres ejerció de capitán y marcó un gran gol frente al Racing de Santander

Ferran Torres ejerció de capitán y marcó un gran gol frente al Racing de Santander / Dani Barbeito

Ferran Correas

Según avanzó AS, y ha podido confirmar SPORT, Ferran Torres se perderá el partido de Champions League de este miércoles ante el Sparta de Praga. El delantero acabó el encuentro frente a la Real Sociedad con el isquiotibial tocado antes de ser sustituido.

Ferran será baja para el duelo europeo en Praga y también en el partido liguero ante el Oviedo del domingo. La ausencia de Ferran supone un contratiempo para el cuerpo técnico, que pierde una pieza importante en ataque. La prudencia se impone con las lesiones musculares, y en el club no quieren forzar al futbolista.

La baja de Ferran se uniría a la de Lamine, sancionado. La buena noticia es que Flick podrá recuperar a Raphinha para el encuentro, mientras que Pedri, que acabó con molestias en el tobillo, también estará disponible.

