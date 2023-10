Ferran Torres anota su gol más emotivo

El de Foios marcó el quinto tanto de la temporada Su celebración fue especial, pues se acordó de un ser muy querido

Ferran Torres anotó su quinto gol de la temporada. El 'tiburón' volvió a hincar el diente al aprovechar un rechace tras un remate de Fermín a la madera. El tanto, que sirvió para abrir el marcador y acercar al Barça a octavos de final de la Champions, tuvo una dedicatoria muy especial.

Inicialmente, el colegiado anuló el 1-0 de Ferran por fuera de juego de Fermín. Sin embargo, desde el VAR chequearon y detectaron que el onubense estaba en posición correcta.

Cuando se confirmó que el tanto subía al luminoso, el valenciano buscó las cámaras de detrás de la portería del Shakhtar para exhibir una dedicatoria muy especial. "Este es para tí, abuela", decía una camiseta interior de color rojo.

En las últimas horas, la abuela del jugador falleció y Ferran quiso rendirle un emotivo tributo dedicándole un importante gol que sirvió para abrir el camino del triunfo ante el conjunto ucraniano.

Ferran Torres celebrated his goal against Shakhtar with the following message on his shirt: "This one is for you, grandma." pic.twitter.com/PTG2PRbbsu