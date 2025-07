El 'tiburón' Ferran Torres afila los colmillos antes de su regreso

Ferran Torres iniciará en las próximas semanas su quinta temporada como jugador del FC Barcelona. Pese a los cantos de sirena de Inglaterra, el valenciano está decido a quedarse en la Ciudad Condal, puesto que su objetivo es triunfar en el Barça. El siguiente curso será clave en la carrera del de Foios, ya que tendrá la oportunidad y el reto de consagrarse como titular tanto en el equipo de Flick como en la selección española. Consciente de ello, el 'tiburón' no ha dejado de ejercitarse durante sus vacaciones.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde ha publicado un vídeo poniéndose a tono realizando diferentes ejercicios tanto en el gimnasio como en un campo de entrenamiento. Junto a las diferentes fotografías, el delantero valenciano ha escrito: "Solo hay una forma de hacer las cosas: a fuego y sin guardarse nada. Con ganas de que esto arranque ya. Listo para la pretemporada". Unas palabras que demuestran la ambición y el hambre del 'killer' del Barça.

De hecho, desde su recuperación de la operación de apendicitis que le impidió estar presente en los últimos partidos de LaLiga y la Final Four de la UEFA Nations League, el jugador ha estado recuperando su forma física. Aun así, lo peor de su baja fue su ausencia en la celebración del triplete nacional. Sin embargo, algunos de sus compañeros no se olvidaron del de Foios y la misma noche de la consecución del título liguero fueron a visitarlo al hospital, prueba de la buena salud de la que goza el vestuario azulgrana.

"Físicamente, estoy bien y mentalmente aún mejor. Esperando incorporarme cuanto antes al equipo y deseando que sea un gran año como el anterior", dijo el futbolista en su campus de Foios, su localidad natal, hace poco más de una semana.

La lucha por la titularidad en el Barça

Durante la próxima campaña, Ferran Torres afrontará el desafío de convertirse en el 'nueve' titular del FC Barcelona, formando tridente con Lamine Yamal y Raphinha. Teniendo en cuenta la edad de Lewandowski, que cumplirá 37 años en agosto, y que el club no tiene previsto incorporar ningún delantero centro puro en este mercado de fichajes, las posibilidades de Ferran son más elavadas que nunca.

Ferran Torres sustituye a Lewandowski en el partido ante el Rayo Vallecano. / VICTOR SALGADO / SPO

Ahora bien, el ariete polaco, que acabó el curso con 42 tantos en su casillero, no se lo pondrá nada fácil y la competencia será dura. No obstante, que Ferran se asentase y rindiese a gran nivel en el eje de la delantera sería la mejor noticia para el club, que se ahorraría realizar un gran desembolso la próxima temporada. "Solo me veo en el Barça, lucharé parea ganarme un sitio en el equipo y convertirme en titular indiscutible", aseguró Ferran.

En el pasado curso, el de Foios ya presentó un desempeño increíble, sobre todo, teniendo en cuenta que partió desde el banquillo en gran parte de los partidos de la temporada. Aun así, aportó 19 goles y 7 asistencias al equipo, convirtiéndose en el tercer máximo anotador de la plantilla. Además, sus goles fueron cruciales en encuentros de alto nivel con por ejemplo ante el Atlético de Madrid en LaLiga, cuanto metió dos goles a los colchoneros en el Metropolitano, o en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, cuando su gol en los últimos instantes del partido forzó la prórroga.

Con el Mundial entre ceja y ceja

El otro gran objetivo del 'tiburón' será hacerse con el puesto de titular en la selección española. En un año de Mundial, el desafío es igual de mayúsculo que la recompensa. No obstante, Ferran tendrá que imponerse y quitarle el puesto a Mikel Oyarzabal, que ha llevado a cabo grandes actuaciones en esa posición con la absoluta en el último año.

Ferran Torres en un partido de la Eurocopa con la selección española. / LaPresse

A su favor tiene la confianza de Luis de la Fuente, que le ha convocado siempre que ha estado disponible pese a no ser titular en el Barcelona, y también sus grandes registros con el combinado nacional. De hecho, el valenciano ha anotado 21 goles en 49 partidos. "Vamos mejorando y aprendiendo a jugar y hemos conseguido cosas muy grandes. Hay que soñar a lo grande y porque no pensar en ganar el Mundial", señaló recientemente Ferran.