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Ferran Torres acaba con su sequía en el derbi ante el Espanyol y manda un mensaje a sus críticos
Ferran Torres acabó con su sequía goleadora frente al Espanyol, marcando su cuarto y quinto tanto en 2026 y elevando su cuenta en LaLiga a 14 goles en 28 partidos
Ferran Torres recuperó el idilio con el gol en el escenario más oportuno. El delantero valenciano anotó frente al Espanyol un doblete en el Spotify Camp Nou y cerró una racha negativa que se prolongaba durante 13 encuentros oficiales. El atacante azulgrana no veía portería desde el pasado 31 de enero, fecha en la que marcó contra el Elche en el campeonato doméstico.
El futbolista celebró el primer el tanto de forma reivindicativa. Ferran se llevó las manos abiertas junto a la cara, haciendo la pinza, en un gesto dirigido hacia la grada que invitaba a seguir hablando a sus críticos. La diana supone un respiro para el internacional, que ha vivido un tramo del curso complicado por la falta de puntería ante la meta rival. De hecho en el segundo tanto ha celebrado haciendo un gesto grande de sonrisa.
Registros goleadores de Ferran
El gol en el derbi representa el cuarto acierto de cara a puerta de Ferran Torres desde que comenzó el año 2026. Con este tanto, el delantero eleva sus registros en LaLiga hasta los 13 goles en 28 partidos disputados. El valenciano se mantiene como una de las piezas con más presencia en el esquema de ataque del FC Barcelona a pesar de las semanas en las que no logró perforar la red.
En el cómputo global de la temporada, el atacante suma ya 18 goles en 42 apariciones entre todas las competiciones. El grueso de su producción se concentra en LaLiga con 14 dianas, a las que añade dos tantos en la Champions League, uno en la Copa del Rey y otro en la Supercopa de España para completar su cuenta particular.
Doble conexión con Lamine
Ferran Torres firmó un doblete en apenas 25 minutos para encarrilar el derbi en el Spotify Camp Nou. En el minuto 9, el valenciano aprovechó un saque de esquina botado por Lamine Yamal para adelantarse a la defensa y conectar un cabezazo impecable que entró por la escuadra izquierda.
Poco después, en el minuto 25, la conexión volvió a funcionar. Lamine Yamal filtró un pase preciso al interior del área y Ferran, tras recibir el balón a sus pies, batió al portero con un disparo raso ajustado al palo izquierdo. El delantero sentenció así el partido antes de la media hora de juego.
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