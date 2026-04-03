Ferran Torres, el '9' de las grandes noches del Barça de Flick en el Metropolitano

El camino del FC Barcelona en LaLiga y en la Champions pasa por el Riyadh Air Metropolitano. Superado el incomprensible parón de selecciones de marzo, marcado por la lesión de Raphinha en un amistoso en Estados Unidos y los cánticos islamófobos en el España-Egipto, el conjunto blaugrana se prepara para vivir una trilogía de partidos contra el Atlético de Madrid en solo 10 días que será trascendental para mantener vivo el sueño del doblete.

Sin 'Rapha', una de las señas de identidad del Barça de Flick, los culés necesitarán que el resto de atacantes den un paso adelante para evitar que la baja del brasileño pase factura en un tramo importantísimo de la temporada. El técnico alemán tiene varias opciones para relevarlo en el extremo izquierdo. Uno de los jugadores que ha disputado algún minuto en esta demarcación este curso es Ferran Torres, aunque lo más normal es que Hansi se decante por otras opciones, con Marcus Rashford como el perfil más 'natural', y que siga dando continuidad al 'tiburón' en el '9'.

Especialmente en el primer encuentro posterior a la ventana internacional. Robert Lewandowski ha disputado 179 minutos con Polonia en la repesca para el Mundial y es muy posible que para la visita de este sábado al Atlético, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga, Ferran sea el delantero centro titular del Barça. El valenciano no pasa por un buen momento de cara a portería (no marca desde finales de enero, en la victoria ante el Elche en el Martínez Valero), pero quiere ser importante ahora que llega la hora de la verdad.

RFEF

No solo lo avala su gran inicio de temporada, en el que celebró la mayoría de los 16 goles (solo tres menos que el año pasado) que registra en la presente campaña. Algunos de los precedentes más recientes del Barça en el Metropolitano también lo hacen. Y es que, la pasada campaña, Ferran fue decisivo en los dos triunfos en el feudo colchonero: marcó un doblete en la espectacular remontada en Liga (los culés pasaron del 2-0 al 2-4 en menos de media hora) y, dos semanas después, se apuntó el tanto que clasificó al cuadro blaugrana para la final de la Copa (el 0-1 fue suficiente tras el 4-4 de la ida).

El '7' también fue decisivo en partidos de máxima exigencia como la final de la Copa contra el Madrid (forzó la prórroga en los últimos compases) o el clásico de Liga (en el que repartió hasta tres asistencias) y 'mojó' en las semifinales de la Champions frente al Inter de Milán. El Atlético es, junto con el Athletic Club, su víctima favorita (cinco dianas). Únicamente se le da mejor el Real Betis (9). En la primera vuelta de la presente edición de la competición doméstica, de hecho, disputó los últimos 23 minutos ante los de Simeone y los aprovechó para sentenciar el encuentro en el Spotify Camp Nou (3-1).

Ajeno al 'ruido' sobre su futuro

El futuro de Ferran Torres es una de las carpetas que Deco deberá abordar en los próximos meses. Su vínculo con el club expira el 30 de junio de 2027 y no es ningún secreto que a Joan Laporta no le gusta que los futbolistas lleguen a su último año de contrato sin haber renovado. Casos como los de Frenkie de Jong o Eric Garcia, sin embargo, demuestran que la entidad catalana hace excepciones cuando existe buena predisposición por parte de los futbolistas como es el caso del 'tiburón'.

Después de unos días de muchos rumores sobre posibles incorporaciones para la delantera del Barça, con Julián Álvarez como nombre más destacado, y a pesar de tener mercado como consecuencia de su buen rendimiento, el de Foios está completamente centrado en acabar con su 'sequía' y finalizar la temporada de la mejor forma posible. Siempre ha dejado claro que quiere seguir triunfando en el Spotify Camp Nou y nunca dejará de luchar por ello. Los responsables deportivos culés lo valoran mucho y lo tienen completamente en cuenta de cara al futuro.