Ferran Torres: ¿200 partidos con el Barça y redención?

Todos los goleadores van por rachas y no está siendo una buena época para Ferran Torres, que no marca un gol con el FC Barcelona desde el pasado 31 de enero en Elche (1-3). El de Foios mantiene intacta la habilidad para desmarcarse y generar ocasiones de gol, que es lo que más valora siempre un entrenador en sus delanteros, pero le está faltando acierto. Sin ir más lejos, el pasado sábado en el Metropolitano disparó tres veces a puerta sin premio.

Elche CF - FC Barcelona: El gol de Ferran Torres / LALIGA

Aunque ha perdido la condición de titular en los últimos partidos, y tras lograr 'desbancar' a todo un mito en activo como Robert Lewandowski, Ferran ha ido sumando participaciones con el Barça. Esta temporada solo se ha perdido 6 partidos de 47 y tres fueron por lesión. Así que si este miércoles tiene minutos en el Spotify Camp Nou, el valenciano alcanzará los 200 encuentros oficiales con el conjunto azulgrana.

Una cifra redonda y siempre celebrada que no le llega ciertamente al valenciano en su mejor momento. Y eso que sus números esta campaña pueden superar a los de la anterior, cuando marcó 19 goles en 45 partidos. Ahora lleva 16 en 41 (con más minutos jugados) y está a solo tres dianas de que sea su temporada más prolífica como azulgrana, pero siempre se recuerda lo último y al 'tiburón' le está penalizando esta mala racha.

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 2 FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

60 goles y 20 asistencias con el Barça

Desde que llegó al Barça procedente del Manchester City en el mercado de invierno de la temporada 2021-2022 a la actualidad, Ferran Torres ha jugado 199 partidos con el FC Barcelona, en los que ha marcado 60 goles y ha repartido 20 asistencias. Le van los números redondos.

Este miércoles, no se espera que el de Foios sea titular, después de que Robert Lewandowski aprovechara al máximo los escasos 11 minutos que tuvo para marcar el gol de la victoria de un partido que Hansi Flick decidió iniciar sin delantero centro. Dani Olmo actuó de falso '9', aunque quien apunta al once es el 'killer' polaco.

Lo que sí es muy probable es que Ferran tenga minutos y alcanza los 200 partidos ante uno de sus rivales preferidos. Al Atlético de Madrid le ha marcado 5 goles en 14 partidos, siendo el segundo equipo que mejor se le da (junto al Athletic Club de Bilbao) solo por detrás del Betis, a quien le ha endosado Ferran 9 dianas en 13 encuentros.

Precisamente ante el Betis, y en Sevilla, ha firmado Ferran Torres dos de los tres hat-tricks celebrados como futbolista del Barça. El otro fue a su exequipo, el Valencia, en la Copa del Rey. Y aunque repartir asistencias no sea su principal misión desde que dejó la banda para ubicarse en punta de ataque, para el recuerdo siempre quedará la vez que repartió tres pases de gol en el clásico liguero de la pasada temporada. Un memorable 4-3 en el que Eric Garcia, Lamine Yamal y Raphinha no desperdiciaron el regalo de su compañero.