Ferran Torrent, escritor: "Laporta te hace creer que eres el mejor cuando no lo eres, eso es lo que debe hacer un general"

Ferran Torrent tiene frases para aburrir. Entiéndase la expresión, en este caso, como una forma de decir que tiene muchas y que en cada respuesta regala dos o tres titulares que podrían encabezar esta entrevista. Las puedesn encontrar en su extensa obra, como 'El yo que no muere nunca', ambientado en Valencia durante los años sesenta. Debe ocurrirle siempre y sin importar de lo que se habla (una característica común en la gente interesante... e inteligente), pero cuando quien le interpela pronuncia la palabra Barça algo cambia en su tono, que empieza a ofrecer matices más empáticos. Le gusta y le apetece. Vamos allá.

¿De dónde le viene esa pasión por el Barça?

Soy culé desde que tengo doce años, no sé de dónde me viene. Yo iba a ver al Levante en el antiguo Vallejo… Por una cuestión romántica de colores, porque usan la misma camiseta, seguramente viene de ahí, pero también he tenido atracción siempre por ir contra la autoridad, contra lo correcto. Y ahí todo el mundo era del Valencia y del Real Madrid.

Contra todo y contra todos.

Mi madre me decía que era muy rebelde y contradictorio. Mi padre me llevaba a Mestalla, pero a mí me gustaba ir al Levante. La mala gente iba a a ver al levante. Recuerdo que una pescatera le dio un paraguazo al linier. La policía se la lllevó y la gente gritaba “¡Levante! ¡Levante!”.

¿Y esa rebeldía?

El carácter. Era algo solitario, individualista, pero solidario. Cuando veo más de tres personas juntas me parece una manifestación. Me gusta mucho el silencio y las masas me dan pánico. Veo a gente inteligente que pierde la inteligencia en el campo de fútbol, yo también, pero me da un poco de miedo. El fútbol es un misterio.

Yo soy un sufridor del puto Barça, no se me va de la cabeza el puto Barça, hostia Ferran Torrent

Una gran definición que seguramente explica su éxito.

En mi época era sospechoso ser del Barça, ahora ya no tanto, pero en la década de los sesenta y setenta existía un anticatalanismo feroz y estabas un poco marcado. Pero puedes cambiar de religión, de ideología o de mujer, pero nunca de club. Yo soy un sufridor del puto Barça, ¡no se me va de la cabeza el puto Barça, hostia! Y ganamos dos veces: cuando gana el Barça y cuando pierde el Madrid.

Así es.

Ahora hemos jodido mucho al Madrid. El Madrid quería que el Barça quedara desnortado y desguazado. Y no solo ha revivido, sino que lo ha hecho con auténticos fenómenos. Esto es lo que ha matado a Florentino, que no durará dos años más en el Madrid. Un Barça que no hubiera resucitado, que estuviera en media tabla y arruinado, sería fantástico para él.

Había ganas de volver a verles.

Eso fue muy valiente porque el Barça estaba en la puta ruina, llega él y cuelga una pancarta en Madrid. Es como si estás en una batalla que la estás perdiendo y tu general va al territorio enemigo y planta una bandera allí, en su casa. Y la tropa dice ‘¡estamos vivos!’. Y esto es lo que tiene Laporta que no tenía ningún otro candidato. Eso es lo que más molesta al Madrid.

El socio del Barça pensó igual en las elecciones.

Era de justicia que acabe lo que ha comenzado. La ruina era tal que no era cuestión de cuatro años, sino de nueve, que es lo que tendrá Laporta. Yo no sé qué pasará, pero lo que ha pasado es magnífico.

A nivel futbolístico es difícil hacer alguna crítica.

Yo tengo alguna. A mí me gusta mucho Hansi Flick, lo digo para que no haya interpretaciones, pero con esa estrategia defensiva es muy difícil ganar la Champions. Puedes ganar la Liga, y me gusta Hansi como persona y como entrenador, pero si ajustara un poco la defensa tendríamos opciones. Como mínimo más de las que teníamos el año pasado. Pero es una crítica constructiva, de verdad.

Así se ha entendido.

Y luego, tanto Flick como Deco no han tenido caja para fichar. Y el Madrid, sí. Yo me pongo en la piel de Florentino y me suicido. Ves al Barça arruinado, que no gana nada, lo del 2-8 en la Copa de Europa… Y ahora ves que les has ganado dos Ligas, no sé cuántas finales, que tienes a siete u ocho jugadores de la cantera que son cracks… Y ellos tienen ahora a un entrenador que habla mal de Laporta y si habla mal de Laporta, Laporta arrasa. Parecen todos salidos del garito de Pedrerol.

Veo que le va la marcha.

Vivo el Barça con intensidad. A medida que te haces grande relativizas más las cosas, y está bien relativizar, pero vi el 2-8 en Andorra y no dormí, era una humillación tan grande... No dormí. ¡Qué futuro! Veníamos de un fracaso deportivo total y resurgimos. Es fabuloso porque el otro cree que te ha vencido, pero tu general planta la puta bandera y te lo crees, Laporta te hace creer que eres el mejor cuando no lo eres. Eso es lo que debe hacer un general siempre.

¡Hay que creer!

Haz una prueba: agarra una foto de Florentino de hace cinco años y comprueba lo que ha envejecido en este tiempo. Le hemos hecho muchas putadas. Sí, ha ganado dos Copas de Europa, pero es igual, lo que era un éxito para el Real Madrid era hundir al Barça durante quince años y no han podido.

Cuando tienes delante a un chulo, no puedes ser humilde ni buena persona, no existe la dialéctica normal con los chulos Ferran Torrent

Me encanta su forma de ver las cosas.

Teníamos una ruina deportiva y se va el ídolo nuestro más grande del mundo, más todo lo que estaba pasando. Con todo el respeto para el resto, pero solo un tipo como Laporta podía hacer esto, el resto no habrían podido. Cuando tienes delante a un chulo, no puedes ser humilde ni buena persona, no existe la dialéctica normal con los chulos, que dominan la prensa deportiva y que lo tenían todo. Y ahora no puede hacer conciertos, el problema del párking… Me da hasta pena Florentino, hay que ser humano.

Ferran Torrent es escritor y un apasionado del Barça / 'Reval Graphics'

A él no le habría dado pena.

Nosotros somos más señores, pero luego ves a la caterva de impresentables que están allí gritando como locos… A mí me preocupa que el Barça no es el mejor equipo del mundo, pero sí es el mejor club del mundo porque tiene un montón de actividad deportiva y toda de calidad. ¿Cómo podemos mantener esto y que funcione? El Madrid solo tiene fútbol y baloncesto. Mantener lo del Barça es difícil… La Masia puede dar buenos jugadores, pero tienes que fichar jugadores de rendimiento inmediato y ahora lo tenemos complicado.

Así estamos.

Por eso el valor de Hansi Flick es enorme. Ha hecho cracks a jugadores que eran buenos. Fermín es buen tipo, pero no creo que… ¡Y ahora es un crack! Ese trabajo es del entrenador. ¡Que viene del Linares!

El valor de Hansi Flick es enorme, ha hecho cracks a jugadores que eran buenos Ferran Torrent

Lo reclutó Xavi.

No tengo nada contra Xavi, nos dio la alegría del 0-4 en Madrid y eso ya vale por una Liga. Y también dio la alternativa a Lamine. Le doy todos los méritos que le correspondan, pero Hansi Flick, con más experiencia, es un tío que se nota que se ha apasionado, que siente pasión por el Barça. Eso sí, para que no nos explote a todos el corazón, que ajuste la defensa un poquito.

La Masia, una fuente inagotable de talento…

Ahí hay mucho trabajo, pero no solo deportivo, también psicológico. Como el chaval que jugó unos minutos contra el Newcastle y el otro día fue titular.

Xavi Espart suma once temporadas en el Barça / Javier Ferrándiz

Xavi Espart.

Hay que estar preparado psicológicamente para eso. Ahora tenemos a un valenciano de Benifaió (David Moreno). Una puta maravilla. Nos han hecho creer que el futbolista que viene de La Masia será un crack. Mira Bernal, tiene 18 años y es un fenómeno. Fermín, Lamine, veinte, veintiuno, Gavi es la hostia… Pedri como si lo fuera. Yo por Gerard Martín no daba un duro y mira, Héctor Fort es una maravilla en el Elche.

¿El secreto es la fe?

Nos han hecho creer dos cosas. Una, que somos el mejor club del mundo, y eso es verdad. Y después que el nano que sube es un crack. Y ellos se lo acaban creyendo. Esa es la dinámica que se genera. Es como el optimismo desmesurado de Laporta, esa superioridad bien entendida.

A esta generación le falta la Champions.

No hay que obsesionarse. Dos o tres años, este año sería una sorpresa. Tienes al Bayern, que busca un jugador, el colombiano, ¿cómo se llama? (Luis Díaz). Y nos hemos conformado con Rashford, pero lo teníamos en el radar. Deco lo está haciendo muy bien, lo único que le falta es caja. Es muy fácil ser secretario técnico del Madrid, pero no del Barça.

Me está animando muchísimo.

Vienen años muy buenos, estoy seguro. Ahora cuando lleguemos al 1:1 podremos hacer fichajes tipo Haaland. Daremos guerra. Mira el Barça de hace siete años. Coge Laporta y te hace un campo nuevo, es un loco, pero ahí habrá 105.000 espectadores.