Ferran, sincero sobre Pedri: “El equipo no puede depender tanto de él”

Pedri es un jugador imprescindible para el Barça. El centrocampista de Tegueste se ha consolidado como el faro del conjunto de Hansi Flick en la medular, marcando el ritmo de juego y aportando equilibrio en el centro del campo azulgrana. Es la columna vertebral. Cuando está sobre el césped, el Barça mejora. Y eso lo sabe bien Ferran Torres, su compañero en la reciente visita de los azulgranas a El Hormiguero.

Esta temporada, el canario ha disputado 17 partidos y, más allá de los números, su influencia resulta determinante. “De momento bien, estamos líderes. Al final hay muchos partidos y competiciones, no nos da tiempo a pensar”, explicó Pedri en televisión, tras su regreso este fin de semana ante el Levante.

Una noticia fundamental para el Barça, que ha acusado su ausencia en distintos tramos del curso. Su recuperación total es clave para sostener el equilibrio colectivo. “De momento bien, no siento dolor ni nada”, confirmaba sobre su estado físico, después de superar una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El centrocampista volvió a sentirse futbolista en la victoria liguera, dejando atrás semanas complicadas. La lesión se produjo en un partido de Champions frente al Slavia Praga, cuando tuvo que retirarse en el minuto 60 tras notar molestias. Desde entonces, el objetivo fue claro: volver sin prisas y sin recaídas.

Un vestuario muy ambicioso, con la influencia de Pedri

Ya recuperado y disponible para el equipo de Hansi Flick, Pedri afronta el tramo decisivo de la temporada con ilusión renovada. En el plató, tanto él como Ferran insistieron en la ambición del grupo: “Queremos ganar todo lo que esté por delante”, afirmó el canario, combinando ambición y prudencia. Su mentalidad encaja con la idea de un equipo que aspira a pelear por todos los títulos.

Ferran lo resumió con sinceridad: “Se le echa de menos cuando no está. Nos da mucho. Se refleja mucho cuando no está. No tenemos que depender tanto de Pedri”, elogiaba. Una frase que evidencia su peso específico en el vestuario y, al mismo tiempo, la necesidad de que el equipo asuma responsabilidades de forma colectiva.

Pedri González y Ferran Torres visitan 'El Hormiguero'

Pedri y Ferran, mejores amigos

La conexión entre Pedri y Ferran es total. Son grandes amigos y esa complicidad se traslada al día a día. “A Ferran lo llamamos vinagre. Las bromas malas las hace Ferran”, bromeó Pedri. "Siempre lo espero y lo llevo al entreno, con el café en mano. Después, en el entrenamiento, como tiene más fuerza que yo, me mueve como si fuera un muñequito”, dice el canario sobre los ejercicios de activación.

Fuera del campo, Ferran pasa la mayor parte de su tiempo libre con sus amigos de siempre y mantiene una relación estrecha con compañeros como Eric García o el propio Pedri. Les exige como si fueran sus hermanos. “Le he metido a Pedri el ayuno intermitente. No desayuna y se siente con más energía. Suelo cenar sobre las 19:30/20:00, y hasta el dia siguiente a las 14:00”, concluía.