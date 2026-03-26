Ferran Reverter, ex CEO del FC Barcelona, asume la dirección general del Club América

Ferran Reverter vuelve a la primera línea de la gestión deportiva. El que fuera CEO del FC Barcelona durante la primera etapa del actual mandato de Joan Laporta ha cruzado el charco para asumir un reto mayúsculo: se convierte en el nuevo Director General del Club América y del Estadio Azteca.

El director general del FC Barcelona, Ferran Reverter (i), y el presidente del FC Barcelona Joan Laporta (D) durante la presentación este miércoles en rueda de prense de los resultados de la auditoría a las cuentas del club, el cierre de la temporada 2020/2021 y el presupuesto del ejercicio 2021/2022. / Alejandro García / EFE

Desde México apuntan a que el inesperado desembarco del ejecutivo catalán en el nido de las 'Águilas' no es obra de la casualidad. Su fichaje viene impulsado directamente por General Atlantic, el grupo inversor estadounidense que recientemente inyectó capital en el holding del equipo.

Emilio Azcárraga, mandamás del histórico club mexicano, buscaba un perfil de alto calibre y con dilatada experiencia en la industria para liderar la expansión corporativa de la entidad. El currículum de Reverter, con su paso por el Barça a la cabeza, convenció a los inversores para encomendarle la misión de multiplicar los ingresos y modernizar la estructura del club y de uno de los estadios más emblemáticos del planeta.

La sombra de Tebas llega a México

Para presentar al nuevo directivo, los medios mexicanos no han dudado en recordar cómo fue su adiós de Can Barça. En concreto, han rescatado unas antiguas y duras declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que valoraba la gestión del exejecutivo culé: "Ferran ha llevado al Barça a una situación complicada, no digo en lo económico, que de eso sí sabía, sino en el ámbito comercial, político e institucional". El presidente también llegó a afirmar que "Reverter era el hombre de Florentino en el Barcelona".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i) y su director general corporativo,Javier GÃ³mez, durante la presentaciÃ³n de los nuevos lÃ­mites de coste de las plantillas del fÃºtbol profesional espaÃ±ol tras el cierre del mercado de verano. EFE/ Daniel Gonzalez / Daniel Gonzalez

Unas palabras del pasado que ahora cruzan el charco a modo de carta de presentación. En México, la prensa avisa a los aficionados americanistas: Reverter no llega para hacer de director deportivo ni para influir en los fichajes del primer equipo. Su terreno será estrictamente el de los despachos y los negocios.

Su dimisión en 2022

Reverter dejaba el club el 8 de febrero de 2022. Recordando aquel episodio, el FC Barcelona detallaba en su comunicado oficial lo siguiente: "Ferran Reverter ha comunicado este martes al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, su voluntad de dejar el cargo por razones personales y familiares".

La dimisión de Reverter ya reposaba sobre la mesa de Joan Laporta desde la semana anterior, aunque solo el núcleo más estrecho y de máxima confianza del presidente estaba al corriente. El entonces CEO culé le transmitió directamente al mandatario que su criterio y su posición no habían sido tenidos en cuenta en determinadas etapas de las negociaciones que acabaron sellando el acuerdo definitivo con Spotify.

Ahora tiene la oportunidad de rehacerse en un nuevo destino exótico. Seguro que los culés estarán atentos a sus movimientos en el 'Rey de Copas' de México.