Ferran se reivindica sin celebrar su gol

Fue una de las grandes novedades del once titular y no defraudó. Ferran Torres volvió a aprovechar su oportunidad y logró marcar ante el Valencia en una acción de delantero. Sin dejar caer el balón tras un centro de Balde al corazón del área, Ferran colocó el balón lejos del portero valencianista para prácticamente sentenciar el encuentro solo al comenzar. El atacante, exvalencianista, no quiso celebrar el tanto por respeto al club en el que se formó y que está pasando por una situación deportiva muy delicada.

Ferran Torres se ganó la titularidad tras sus buenos minutos ante el Benfica. El delantero fue con todo en el encuentro de Champions y su lucha fue clave para que el equipo remontase y pudiese ganar en Lisboa. Hansi Flick, que tenía claras las rotaciones, hizo descansar al pichichi del equipo, Lewandowski, y Ferran lo hizo de fábula. El internacional español vuelve a reivindicarse cuando parece que el Barça está buscando otro atacante en el mercado invernal.

La alineación de Ferran ayudó a la presión del Barça en campo contrario ya que su movilidad es mayor a la de Lewandowski. Trabajó mucho defensivamente, abrió espacios y aprovechó sus ocasiones. Ferran le ha dejado claro al entrenador que puede contar con él cuando llega la fase decisiva de la temporada.