Ferran rearma al Barça

'Fichaje' de lujo para el FC Barcelona para la última jornada de la 'fase liga' de la Champions League. Ferran Torres ha dejado atrás la lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que le impidió jugar ante Slavia Praga y Real Oviedo, ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria del conjunto blaugrana para recibir este miércoles al FC Copenhague en el Spotify Camp Nou.

Las sensaciones del delantero valenciano son muy buenas, pero lo más normal es que esta noche empiece el encuentro en el banquillo y tenga minutos en la segunda mitad. Hansi Flick ha mostrado en cuantiosas ocasiones que no es un entrenador partidario de forzar a los futbolistas recién recuperados. La prioridad es que Ferran recupere su mejor versión y no se correrá ningún tipo de riesgo. Ni con él ni con nadie. Especialmente justo antes del tramo decisivo de la temporada.

El Barça recupera al máximo goleador de la plantilla (15 tantos) tras dos partidos de ausencia que han servido para corroborar su importancia en la plantilla. Y es que, a pesar de que la jerarquía del 'tiburón' en el vestuario a todos los niveles es indiscutible, nada como echar de menos a alguien para valorarlo plenamente. Contra el Slavia y el Oviedo, el equipo extrañó la presión y el juego combinativo de Ferran, un perfil de '9' mucho más móvil que Robert Lewandowski.

Meses decisivos en la carrera del '9'

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, el de Foios afronta unos meses muy importantes a título personal. Y es que, este verano, la dirección deportiva del Barça deberá tomar una decisión trascendental en la gestión del relevo de Lewandowski. A día de hoy no hay ningún escenario descartado: acudir al mercado, renovar al polaco, apostar por Ferran... El desenlace del curso ayudará mucho a Deco en esta carpeta estratégica.

En cualquier caso, la confianza en el club en Ferran es máxima y evidentemente la voluntad es ampliar el vínculo que une a ambas partes. Joan Laporta ha dicho muchas veces que no quiere esperar al último año de contrato de los jugadores para renovarlos, por lo que las negociaciones no deberían demorarse. Cabe recordar que en muchos partidos de este curso, el valenciano ha pasado por delante de 'Lewy' en la rotación. Ha jugado casi 400 minutos más que el polaco (1.631' a 1.238').

En el corto plazo, sea como sea, el regreso de Ferran es una extraordinaria noticia para la profundidad de la plantilla del Barça. Y es que, con su recuperación, Flick tiene a su disposición a todos los efectivos de la línea ofensiva: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Bardghji. Independientemente de los tres futbolistas que formen el tridente titular, el técnico tendrá mucho margen de maniobra para sacar todos los partidos adelante.