Ferran reabre la carpeta del '9' del Barça del futuro

El dulce momento de juego en el que sigue instalado el equipo de Flick, como demostró en su debut ante el Mallorca, no puede ocultar que, más pronto que tarde, el club deberá empezar a plantearse tomar decisiones para la posición de '9'. La carpeta, de hecho, está encima de la mesa de Deco y la dirección deportiva por una cuestión a la que nadie, ni los grandes equipos como el actual Barça, puede escapar: el tiempo (aunque en los despachos, de momento, no lo quieran admitir).

Lewandowski y el ‘9’ que viene

Robert Lewandowski está a punto de cumplir 37 años a finales de mes (el día 21 de agosto) y encara su último año de contrato. Hasta aquí, nada que no se supiera desde que el polaco confirmó, gracias a su rendimiento por partidos jugados, su continuidad esta temporada. Con la lesión que lo dejó KO para el debut en LaLiga, abrió el primer escenario de pruebas de la temporada para que los responsables técnicos empiecen a evaluar cómo funciona el equipo sin él.

¿Pero qué hay del próximo curso cuando Lewy ya no tenga contrato? Según ha podido saber SPORT, la dirección deportiva no quiere actuar con prisas ni volverse loca saliendo al mercado para hacer un gran fichaje para la posición, un discurso coherente con la delicada situación financiera de la entidad aunque, si se regresa al 1:1, el planteamiento podría cambiar.

A día de hoy, en el club consideran que, pese a la edad del polaco, su peso en el vestuario y su rol de goleador cuando está al 100% siguen intactos, como demostró hasta caer lesionado a finales de curso durante la temporada pasada. Tanto es así que desde el Barça se desprende que la opción de extenderle un año más, hasta 2027, no está descartada en absoluto. En los despachos insisten en que cada temporada abre escenarios distintos, y que lo prioritario ahora es ver cómo evoluciona el curso.

Ferran sigue posicionándose

En este sentido, el partido en Son Moix dio pistas de presente y de futuro. Sin el polaco, el elegido fue como era de esperar Ferran Torres, que actuó como referencia ofensiva y respondió con un partido sólido, rematado con un gol de puro killer pese a la polémica de la jugada. En 69 minutos, el ‘Tiburón’ aportó movilidad, atacó los espacios y supo entenderse a las mil maravillas con Lamine Yamal, que brilló como HUB ofensivo y respondió también a la teoría de la dirección deportiva que este año desbloquerá sus capacidades realizadoras en la élite.

Los números de Ferran en el estreno liguero hablan por sí solos: 1 gol, un xG (goles 'esperados' teniendo en cuenta los disparos) de 0.48 y 1 pase clave en apenas 23 toques. Rendimiento de jugador que se siente cómodo donde el equipo lo necesita sin amasar balón -para eso ya están los peloteros- y con destellos añadidos a su habitual catálogo de armas, como el giro en parado que aporta nuevos matices a su juego y deja entrever que puede ser más que un '9' que ataca la espalda y abre canales para Lamine.

La temporada pasada ya fue una señal de que algo había cambiado en él cuando firmó 19 goles en 1.921 minutos, con un promedio de un tanto cada 101 minutos. Son cifras que, sin ser las de un ‘9’ titular porque tampoco lo fue durante gran parte del curso, refuerzan la idea de la dirección deportiva de querer verle en más situaciones como titular sin Lewandowski y verle asentado en esa posición. Su versatilidad le permite adaptarse, y en el debut oficial del equipo no desaprovechó la oportunidad.

Alternativas en casa

A la 'opción Ferran' se suma Dani Olmo, que en alguna ocasión pasada como ante el Betis en Copa del Rey la temporada pasada ya demostró que puede rendir como falso delantero. El de Terrassa es un recurso táctico valioso para Flick, capaz de ofrecer un perfil distinto, más asociativo como se vio también ayer en Son Moix donde actuó desde extremo a delantero pasando por la mediapunta. De momento, su rol en esa posición es complementario, pero en los despachos no lo descartan como opción de futuro, como decíamos, teniendo en cuenta el crecimiento Lamine.

¿Y qué hay de Rashford? El inglés es la apuesta 'lowcost' de una dirección deportiva que iba loca por apuntalar la banda izquierda con un jugador capaz también, si era necesario, de caer al centro. Los azulgranas, con una opción de compra de 30 millones de euros, decidirán tras esta temporada si el jugador propiedad del United es la respuesta a las necesidades del equipo. El Barça, de momento, quiere estirar los plazos de la decisión pero la carpeta, más pronto que tarde, tendrá que abrirse.