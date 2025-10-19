Ferran y Raphinha aprietan para el clásico

El Barça ha encendido el modo cuenta atrás. A seis días del Clásico, Ferran Torres y Raphinha han completado hoy una sesión en solitario en la Ciutat Esportiva para acelerar su puesta a punto con un objetivo diáfano: estar disponibles ante el Real Madrid el fin de semana. Los dos atacantes afinan detalles con trabajo individualizado sobre el césped con la mirada fija en Montjuïc. La hoja de ruta es clara: sensaciones, progresión y, si no hay contratiempos, últimas pruebas en el tramo final de la semana. Es casi imposible que ambos estén este martes contra el Olimpiacos.

En el caso de Ferran, el club ya había informado de una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda, sin lesión estructural, y de un plan específico de tratamiento que no lo descartaba de antemano de la competición liguera. Es decir, una gestión de minutos y de esfuerzos, más que una baja clásica.

Raphinha transita un camino parecido, aunque algo más largo en el calendario. El brasileño salió del parte médico con un problema muscular que le ha tenido parado casi un mes, pero los avances de la última semana han sido positivos y en el vestuario no descartan su entrada en la lista del fin de semana. Hoy dio un paso más con carga individual sobre el césped, enfocada a la aceleración y los cambios de dirección, y con especial atención al gesto de golpeo.

Un plan prudente

El plan del cuerpo técnico pasa por mantenerlos en la órbita del grupo sin precipitar nada. Martes y miércoles serán días clave. La experiencia reciente aconseja prudencia: el propio Ferran fue desconvocado por la selección por esa sobrecarga y el club optó por el tratamiento conservador para evitar recaídas. Con el calendario comprimido —Liga y Champions a la vuelta—, cada paso cuenta.

Futbolísticamente, su posible presencia abre el abanico táctico. Con Ferran, el Barça gana rupturas a la espalda de los laterales y la amenaza del desmarque al primer palo; con Raphinha, la banda derecha recupera colmillo para fijar al lateral rival y liberar a Lamine o al interior de ese lado.

El mensaje desde dentro es el de la serenidad ambiciosa: no se trata de forzar, sino de llegar. Hoy, su trabajo en solitario es otra muesca en un proceso que se mide en sensaciones, no en titulares. Si el semáforo se pone en verde, Flick recuperará dos piezas que elevan el techo competitivo del equipo.