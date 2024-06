Ferran: "No es que quiera seguir en el Barça, voy a seguir"

El delantero del FC Barcelona y de la selección española ha atendido este jueves a RAC1 desde la concentración de la Roja en Alemania. Ferran Torres ha abordado toda la actualidad del equipo que comanda Luis de la Fuente y también ha hablado de su futuro. Lleva tres temporadas y media como azulgrana y, aunque su nombre siempre aparezca en la lista de bajas, el de Foios tiene muy claro que seguirá. Además, tiene contrato en vigor (hasta junio de 2027) y su deseo es seguir defendiendo los colores del FC Barcelona: "No es que quiera seguir en el Barça, voy a seguir".

Momento dulce: gol contra Albania, MVP del partido...

Trabajo siempre para estar lo mejor preparado posible para cuando me toque jugar y contra Albania tuve la suerte de marcar el único gol del partido, de llevarme el MVP y también de ayudar a hacer el 9 de 9 en puntos para afrontar los octavos de final con más confianza.

¿Ha sorprendido al equipo esta primera fase impecable? Tres victorias, cinco goles convertidos, ninguno en contra...

Creo que no porque, al final, veníamos muy confiados por la preparación que llevábamos, por cómo veíamos al equipo, por cómo estábamos trabajando... Creo que nada es casualidad. Nosotros éramos los primeros que creíamos que podíamos hacerlo y al final el primer paso es creerlo.

Pero Croacia e Italia eran selecciones muy sólidas. Y contra Albania el entrenador realizó diez cambios...

Soy partidario de que al rival siempre tienes que tenerlo en cuenta, pero al final lo más importante es cómo estamos nosotros, como trabajamos, nuestra dinámica de entrenamientos y de partidos. Y la verdad es que veníamos de una muy buena dinámica.

¿Qué le parece el cuadro de octavos? ¿Un poco descompensado?

Es una fase final de una Eurocopa y todos los equipos son rivales directos, muy buenos. No hay rivales flojos. Hay que afrontar el partido con ilusión, con ganas, prepararlo bien y tener en cuenta que es un partido a vida o muerte. Si hasta ahora salíamos a cien por cien ahora tendremos que hacerlo al dos cientos por cien.

Ferran Torres ha atendido este jueves a RAC1 desde la concentración de la selección española en Alemania / RAC1

Georgia, el rival en octavos

Georgia no es una selección desconocida para España...

No, al revés, es un rival muy intenso, cierra muy bien las líneas y defiende bien. Será un partido complicado, seguro.

¿Qué dirías a aquellos que ya cuentan con un Alemania-España en los cuartos de final?

Hay que ir partido a partido. Nosotros tenemos que ganar como sea, pasar a la siguiente ronda. Lo que no podemos hacer es pensar en los rivales que nos pueden tocar.

Kvaratskhelia, Mamardashvili... Georgia tiene jugadores de nivel.

Sí, como he dicho antes es un rival muy intenso que, a priori, puede sorprender a la gente por su nombre y se piense que no será difícil, pero todo lo contrario. Georgia es un rival muy ordenado y trabajado y nos van a poner las cosas muy difíciles, seguro.

Contra Georgia tendremos que estar muy atentos en las transiciones, en las vigilancias y aprovechar nuestras ocasiones Ferran Torres

¿Has marcado algún gol a Mamardashvili?

Sí, cuando jugamos en Valladolid, en el 3-1 para España, me marqué un gol.

¿Qué conoces de Georgia?

Los conozco de las veces que hemos jugado contra ellos: salen con defensa de cinco, dejan a dos delanteros un poco descolgados arriba... Tenemos que estar muy atentos en las transiciones, en las vigilancias y aprovechar nuestras ocasiones.

El momento de Ferran

Se le ve contento, feliz...

Trato de ser lo más feliz posible independientemente de lo que pase a mi alrededor o de lo que se especule. Soy una persona feliz, me gusta estar contento y cuando estás feliz y tranquilo, nada es casualidad. También me preparo para estos momentos, para afrontar los partidos con la selección y, siempre que pueda, ayudo al equipo.

Es usted un jugador que aprovecha bien los momentos que se le dan, ya sea con el Barça o con la selección española. Tiene fortaleza mental...

Al final, obviamente, todos queremos ser titulares, jugar el máximo de minutos posibles pero algo muy difícil hoy en día es estar preparado para cuando eres suplente y aprovechar los minutos que tengas... No puedes dejarte ir por no ser titular ni tener mala actitud, al revés, todos los minutos son importantes y yo trato de que todos los minuto sean útiles. Es lo más importante y, a partir de ahí, se trata de ir ganando la confianza del entrenador y tener más participación.

¿Cómo ha llegado a este punto de fortaleza mental?

En la élite, en mi caso en el Barça y en la selección, la carrera es muy jodida, hay mucha presión, son muchos meses en el foco mediático... Y hay momentos malos, claro, pero también buenos y hay que saber gestionarlos desde la tranquilidad. Al final todo pasa, también los momentos malos y, a partir de ahí, no hay que hacer nada diferente de lo que llevamos haciendo desde pequeños, que es jugar a la pelota e intentar hacerlo lo mejor posible y saber que has dado lo que llevas dentro.

Mi psicólogo es muy crítico, tanto si lo hago bien como si lo hago mal y al final esto es algo que mi me gusta mucho. Por eso tengo mucha confianza en él. Para mi ya es un amigo y saber ser crítico es una de las cosas más difíciles en el entorno de un futbolista Ferran Torres

Ponerse en manos de un profesional es un consejo que vale para un deportista pero también para cualquier persona de la sociedad, ¿no?

Este era un tema un poco tabú, la gente creía que si ibas a un psicólogo es porque tenías un problema, pero no. Tener el punto de vista de un profesional, de una persona que no es de tu círculo de confianza ni de tu familia, es muy bueno. Como lo es desahogarte, contar tus problemas. Esto te hace sentir mejor, como aliviado.

Igual esta persona no le dice lo que uno quiere escuchar...

Exacto, mi psicólogo es muy crítico, tanto si lo hago bien como si lo hago mal y al final esto es algo que mi me gusta mucho. Por eso tengo mucha confianza en él. Para mí ya es un amigo y saber ser crítico es una de las cosas más difíciles en el entorno de un futbolista.

¿Habla con él durante la concentración?

Hablo prácticamente todos los días con él por WhatsApp para comentar cosas que van pasando durante el día y después, una o dos veces por semana, hacemos una videollamada y hablamos y concretamos las cosas.

Sobre Ilia Topuria

Hablando de Georgia, conociste a Ilia Topuria, especialista en artes marciales...

Ilia es una persona que es espectacular y de él aprendí que cuando tienes las cosas claras da igual lo que pase o no. Si tú te crees lo que eres capaz de hacer, va a pasar quiera o no. Es una persona que a mí me ha aportado mucho, lo considero un amigo. Es un placer haberlo conocido y que me haya ayudado a cambiar mi mentalidad.

¿Ha sido clave en tu carrera?

Sí. Al final, el 80% de ser jugador de élite pasa por estar bien mentalmente. La calidad y el talento se tiene, pero muchas veces la confianza para estar bien de cabeza es muy importante.

¿En algún momento se le pasó por la cabeza dejar el fútbol?

No. Hasta ese punto no he llegado. El fútbol es mi vida y por muy mal que esté siempre que estoy en el campo, estoy ahí, con el balón... Es lo que mejor sé hacer.

Explica el mote de 'Tiburón'

Lo de que le llamen 'Tiburón', ¿de dónde sale, le ha ayudado?

La gente se lo tomó en broma [cuando sus compañeros del Barça lo llamaron así, también 'Ferrantheshark' por su ambición y ganas de mejorar] pero me ha ayudado, al final me ha ayudado a mí también a crearme un personaje y creerme más fuerte de lo que realmente soy. Me ha ayudado y es lo importante. Me da igual que la gente se lo tome en serio o no. Yo me lo tomo en serio y eso para mí es lo más importante.

No compensa jugar una Euro y unos Juegos en una misma temporada. Tenemos antecedentes de que han pasado cosas. Más vale prevenir, estar tranquilo, recuperar y afrontar la pretemporada con el nuevo entrenador, que también será muy importante Ferran Torres

¿Le gustan los tiburones?

Me daría respeto cruzarme con uno, pero sí que me gustaría un día probar de nadar con ellos. No lo he hecho nunca.

No está en la lista de los Juegos Olímpicos...

Estar en unos Juegos me hacía ilusión, es una competición que todavía no he jugado pero, la verdad es que hay que ser realistas: la temporada ha sido larga, ha habido muchos partidos, también lesiones... No compensa jugar una Euro y unos Juegos en una misma temporada. Tenemos antecedentes de que han pasado cosas. Más vale prevenir, estar tranquilo, recuperar y afrontar la pretemporada con el nuevo entrenador, que también será muy importante.

El FC Barcelona

¿Por qué sale siempre su nombre en las listas de posibles salidas del Barça?

Creo que es porque la prensa está enamorada de mí, entonces tienen que escribir cualquier cosa de mí, ya sea buena o mala. No sé. Estoy tranquilo. Seguiré en el Barça. Pueden ahorrarse la tinta y cambiar mi nombre por algún otro.

Usted quiere seguir sí o sí...

No quiero seguir, voy a seguir.

Creo que es porque la prensa está enamorada de mi, entonces tienen que escribir cualquier cosas de mi, ya sea buena o mala. No sé. Estoy tranquilo. Seguiré en el Barça. Pueden ahorrarse la tinta y cambiar mi nombre por algún otro Ferran Torres

¿Le han llegado ofertas?

No lo sé. A partir del 25 de mayo pongo el móvil en modo avión.

¿Ha hablado con Flick?

Alguna vez, cuando nos ha felicitado por los partidos. Tengo ganas de ir a Barcelona, conocerlo personalmente y empezar a trabajar bajo sus órdenes.