Ferran y Pedri lanzaron la remotada en tres minutos

Flick dio con la tecla en el descanso. El encuentro pintaba muy mal para el Barça tras el gol del Levante de penalti. Morales, un habitual ante los azulgranas, dobló la ventaja 'granota' en el descuento de la primera parte tras una pena máxima muy polémica. Pero el técnico alemán sabía exactamente que hacer para dar la vuelta a una primera parte muy poco productiva.

Lo primero de todo fue dar entrada a Dani Olmo y Gavi. Dos cambios que revolucionaron al equipo visitante que le bastaron siete minutos para dar igualar el marcador. De hecho, para ser precisos, entre el primer tanto de Pedri y el segundo de Ferran solo pasaron tres minutos.

Con los cambios el Barça recuperó el control del balón y empezó a hacer sufrir al Levante. En la primera parte los locales estaban bien encerrados, sin apenas sufrir y podían salir con peligro a la contra. Así llegó el primero y la jugada del penalti del segundo. Pero con los retoques todo eso cambió el campo se inclinó para los culés.

Pedri, el mejor centrocampista del mundo

El primer tanto no tardó en llegar. En el minuto 49, el Barça sacó un córner en corto y Lamine se la dejó a Pedri en la frontal del área. La defensa del Levante no presionó y dejó pensar al canario, error total. Pedri no perdonó y envió un misil teledirigido a la escuadra de Campos. Golazo para hacer creer en la remontada.

Pedri celebra el tanto ante el Valencia / Andreu Esteban

Y no es casualidad que el centrocampista culé fuese el MVP del encuentro. Pedri está inmenso y es sin ninguna duda el mejor en su posición del mundo. No hay otro jugador en la medular que sea tan decisivo e importante para su equipo que el canario para Hansi Flick.

Con el 2-1 el Levante fue retrocediendo cada vez más. El Barça cuando huele sangre es mortal y volvimos a ver algo que se repitió mucho la temporada pasada: las famosas remontadas exprés.

El tiburón es pichichi

Tres minutos después del tanto de Pedri los azulgranas forzaron un córner. Raphinha lo puso con música al corazón del área y allí apareció un tiburón para darle un mordisco al encuentro. El valenciano siempre suele mojar cuando juega en su tierra y no falló con la cita en el Ciutat. Puso el interior y empató el encuentro en el minuto 52, quedaba un mundo para marcar el tercero y definitivo.

Ferran es el pichichi en solitario de la Liga, el único que ha marcado más de uno tras su tanto en Son Moix en la primera jornada.

Levante - Barcelona / Alberto Saiz / AP

A partir de aquí el encuentro fue un monólogo absoluto y era cuestión de tiempo que llegase la remontada. El tercero fue un autogol Elgezabal, pero otra vez Ferran Torres fue protagonista. El tiburón se desmarcó dentro del área y Lamine le metió un gran centro. Pero el central del Levante se avanzó con la mala fortuna de introducirse el balón en su propia portería. Otra remontada exprés del Barça de Flick.