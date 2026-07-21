Ferran, Olmo y Eric lo volvieron a hacer: salieron en bici por Nueva York antes de la final

Las tradiciones estan para cumplirlas. Dani Olmo, Eric Garcia y Ferran Torres han empezado una costumbre que no solo es divertida, sino que también da suerte. Aunque lleven una vida enfocada en el fútbol, no dejan de ser personas. Y es por eso que han vuelto a protagonizar una imagen cuotidiana: salir en bicicleta por las calles de la ciudad.

Los internacionales aprovecharon el tiempo libre antes de la final del Mundial para recorrer en bicicleta las calles de la ciudad de Nueva York, una escena que recordó a la que protagonizaron esta y la temporada anterior tras conquistar la Liga.

El 'clan' de la bici

Olmo, Eric y Ferran alquilaron un 'citybike', que va por horas, para disfrutar de un paseo por las calles de Nueva York. Fue un paseo tranquilo, demostrando la sintonía que tienen los jugadores del Barça.

La iniciativa nació el pasado curso, cuando varios futbolistas realizaron una ruta en bicicleta para visitar a Ferran Torres mientras se recuperaba de una intervención por apendicitis. En aquella ocasión también participó Iñigo Martínez, convirtiendo aquella improvisada salida en uno de los momentos más comentados de la celebración azulgrana.

Un año después, el grupo decidió repetir la experiencia. Tras ganar la liga, Dani Olmo, Eric Garcia y Ferran Torres volvieron a subirse a las bicicletas para recorrer diferentes puntos de Barcelona antes de reunirse con el resto de la plantilla en la fiesta organizada tras la consecución del campeonato.

El recorrido en bicicleta empezó por el centro, hasta Montclair, Nueva Jersey, donde los jugadores se alojaron en esta zona artística a unos 30 minutos del campo, disfrutando de un centro fitness y todas las comodidades de primera categoría.

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Parece ser que dio suerte, porque justamente Ferran Torres fue el gran hombre de la final al anotar el único y decisivo tanto ante Argentina.