Ferran Olivé: "En verano, estaremos en la regla del 1-1"

Ferran Olivé, tesorero del FC Barcelona hasta la dimisión de la junta directiva de Joan Laporta y miembro de la candidatura del presidente saliente, repasa toda la obra realizada durante el mandato y responde a las críticas que reciben desde la oposición.

¿Qué lectura hace del número de firmas recogidas por los precandidatos?

Me han dicho que hay muchas firmas dudosas tanto de Ciria como de Font, sobre todo de Ciria. Parece que hay dudas de que pase el corte, que hay muchas sin el DNI, sin la clave de socio. Nos llama la atención de que en el estadio nuestras carpas estaban llenas y las otras, no. Por las firmas recogidas. Nos ha sorprendido mucho el número.

Vamos por la economía. La oposición dice que el Barça está peor que cuando llegaron.

Es absolutamente falso. Forma parte de un guion que consiste en decir que todo es un caos y un desastre. Este guion que ya vimos cuando se hizo la presentación de su candidatura se repitió en la presentación mágica de esta denuncia en la Audiencia Nacional. Son los mismos contenidos que ellos decían en su panfleto. La situación es tremendamente mejor. Cuando llegamos hicimos dos cierres. Uno en marzo y otro en junio y el club perdió más de 500 millones. Había una parte de gestión y una COVID, pero sin el COVID las pérdidas hubiesen sido de 250 millones. No había caja, teníamos un problema de tesorería muy grave y no podíamos pagar a los trabajadores. Pedimos un crédito a Goldman de 80 millones, refinanciamos los bonos de 200 millones y pedimos autorización para endeudarnos 450 millones más. Refinanciamos la deuda y tomamos la gran decisión del mandato, remodelar el estadio. Si no lo hubiésemos hecho dejábamos un club con graves dificultades para poder competir en el futuro.. No era un buen momento, pero logramos una fórmula de financiación por la que la deuda queda dentro de los ingresos de futuro. Llegamos a un acuerdo con Spotify y un gran contrato con Nike. Dejamos un club mejor.

¿Cuál es la deuda real del club?

Pueden decir lo que quieran, pero hay una cosa clara. Nosotros entregamos la foto a los reguladores, UEFA y LaLiga. Estábamos en 650 millones y ahora está en 450. Y en el peor escenario posible de ingresos del estadio. Cuando esté a pleno funcionamiento, la deuda bajará muy rápido. Estamos en unos ingresos de 170 millones por el estadio y estaremos en más de 400.

¿Era necesaria aquella devaluación que se hizo de la plantilla?

La hicimos porque así nos lo dijo el auditor. Nos dijo que teníamos unos activos sobrevalorados, que los jugadores no valían lo que decían.

¿Messi tuvo que marcharse por la situación económica?

Éramos los primeros que queríamos que Messi se quedase, pero era imposible. Lo intentamos hasta el último momento y lo puedo asegurar porque intervine en las negociaciones. Fue imposible. Tuvimos que poner al Barça por delante. Queríamos que se quedase, pero lo que nos pedía no podíamos asumirlo. Hubiésemos hipotecado el club.

¿Qué significaron las palancas?

Era la única solución. Teníamos un patrimonio neto negativo de 450 millones. Era fácil hacerlo, podíamos haber cogido a los 150.000 socios y haberles pedido 3.000 euros a cada uno, les podíamos haber buscado una financiación y que los pagasen en diez años. Pero quisimos no tocarle el bolsillo al socio. Hicimos servir las palancas. Con la venta de los derechos de televisión creíamos que sería suficiente, pero entonces no teníamos buena relación con LaLiga y nos iban cambiando las reglas del juego. No era necesario y tuvimos que hacer una tercera palanca que fue la de Bridgeburg. También pedimos al socio la autorización para vender el 49% de BLM, algo que nunca hemos contemplado porque sabíamos que habría un crecimiento exponencial de futuro.

¿Bridgeburg es el gran dolor de cabeza del mandato?

Diría que sí, pero quien nos llevó hasta aquí fue LaLiga que tuvo una opinión diferente a la de nuestros auditores. Habíamos vendido los derechos de televisión a LaLiga y no a CVC, estábamos involucrados en el proyecto de la Superliga. Este contexto hacía que LaLiga no estuviera bien con nosotros. Esta palanca tenía una ventaja, que no poníamos en riesgo ningún activo del club porque no había nada. Su valor era cero y ahora tiene un valor. Por cierto, este valor se mantiene, lo que quiere decir que los auditores ya ven que tiene contenido.

LaLiga, precisamente, ha aumentado el límite salarial del Barça en 81 millones.

Es una muy buena noticia. Ya estamos casi en la regla 1-1. Podríamos haber hecho en enero una operación de venta de más asientos VIP y hubiésemos llegado, pero como Deco y Flick no nos pidieron nada y la inscripción de Cancelo se hizo con la lesión de Christensen, no lo quisimos hacer. Estamos a 10-12 millones. Este verano estaremos en la regla 1-1 y podremos por fin operar con normalidad. Nos ha costado mucho. Como me decía Mateu Alemany, teníamos pirámide invertida. Futbolistas que cobraban mucho y no jugaban y otros que jugaban y cobraban poco. Ha sido difícil enderezar la situación. Es como el tema Mirotic, que se llevaba la mitad del presupuesto de la sección.

Entonces, el Barça este verano podrá fichar lo que quieran Deco y Flick.

Sí. Mandan ellos. Estaremos en la regla 1-1 y preparados a darles lo que pidan.

Presentaron un presupuesto de 1.075 millones. ¿Cómo va?

Lo último que pude ver antes de dimitir, bien. Estaba en línea, se está cumpliendo.

¿Qué representa haber vuelto ya al Spotify Camp Nou?

Hasta ahora nada porque estamos igual que en Montjuïc. El problema está siendo el retraso de la licencia 1C. Cuando la tengamos mejoraremos mucho. El Ajuntament nos podría haber ayudado un poco. Tenemos la sensación, sobre todo los técnicos, de que el Ajuntament no nos ha ayudado. Teníamos calculado que en febrero ya estaríamos en 60.000. Este mes de retraso y de desviación de presupuesto se soluciona llegando a semifinales de Champions, pues presupuestamos llegar a cuartos.

¿Por qué decidieron remodelar el Spotify Camp Nou en un contexto de crisis?

Fue el gran debate de esta junta. Si hubiésemos pensado en la junta, no lo hubiésemos hecho, pero si ves como está la competencia, sobre todo en Europa. Son clubs con grandes estadios, en los que el socio paga lo menos posible y la fiesta se paga con los asientos VIPS. Veíamos que los ingresos de estadio estaban en 250 millones y tenemos que movernos en 400-450. Cuando vimos que la fórmula de pagar la deuda en función de los ingresos no decidió porque no poníamos en peligro el club. Nos ha penalizado porque han bajado los ingresos en Montjuïc, pero nada más.

Han dicho que el estadio se ha ido de presupuesto en 200-300 millones.

No es verdad. Cuando se hace una obra como esta hay que hacer balance. Hay unas cláusulas compensatorias que la constructora nos tendrá que pagar por retrasos. También hay cosas que se van modificando conforme avanza la obra. Cuando acabe la obra, unas cosas compensarán las otras. No creemos que haya desviación.

¿Y el Palau?

Está incluido. Y no solo el Palau, también el pequeño Palau y la Pista de Gel. El dinero lo tenemos, aunque hay otras alternativas que hacen que se pague solo. Nos preocupa cero porque sabemos que cuando acabemos el Estadi, estamos preparados para empezar el Palau. No lo hemos hecho porque hubiese sido un caos para Barcelona y el barrio hacer las dos construcciones a la vez. Ya nos lo dijo el Ajuntament.

¿Se deberán subir los abonos del Spotify Camp Nou?

No lo contemplamos. Ya he dicho que la fiesta se paga con los palcos VIP. El negocio lo estudió Goldman Sachs a través de una empresa especialista como Legends. Nosotros tirábamos a la banda baja y la sorpresa es que ya está todo vendido. Es lo que se está haciendo en toda Europa.

Antes hablaba del contrato con Nike. ¿Tan tensa fue la negociación?

Cuando llegamos había un montón de demandas cruzadas. Los ejecutivos nos decían que la relación era muy mala. Vimos el mercado y quisimos hablar con ellos. Nos dijeron que teníamos contrato hasta el 2028 y punto. Vimos que había una grieta en el contrato y que por ahí podíamos entrar. Les anunciamos que a partir de la temporada 25-26 nos haríamos nosotros la ropa. Y nos la hicimos. Vieron que íbamos en serio porque la ropa nos la hacían los mismos que a ellos. Nos dijeron que no se podía hacer y que iríamos a los tribunales. Entonces apareció la figura, y ya me anticipo, de Darren Dein. Nos había ayudado en el contrato de Spotify y nos dijo que la presidenta de Nike está en el Consejo de Administración de Spotify. Hablamos y Nike nos dijo que les presentásemos una oferta. Teníamos preparada una de Puma que doblaba lo que nos pagaba Nike. No se lo creían. Cuando vieron una oferta vinculante, aceptaron. Dein hizo de mediador en un gran conflicto.

Hábleme del contrato con el Congo.

Es un contrato de 44 millones. Cuando se nos propone es el momento en el que la ONU está firmando la paz entre Congo y Ruanda. Nuestro compliance nos dice que es el momento de firmar porque ONU está por en medio. Y sobre todo está relacionado con los niños y con la participación de nuestra Fundació. Es un paquete global. No se hace para poner el nombre y ya está. Se hace en ese momento y vinculado a los . En el mismo entorno, hay equipos que firman por Ruanda. Los dos países buscan una imagen exterior con los niños. Y no tiene nada que ver con la denuncia al Mónaco. Nosotros negociamos exclusivamente con el gobierno del Congo y no con un intermediario como ellos.

Y de New Era Visonary.

La telefonía interna del club nos costaba medio millón de euros. Hicimos un concurso y quedó desierto. New Era nos aseguró que no pagaríamos ni un duro y así ha sido en estos dos últimos años. Cuando llega el tema de los PSL nos dicen que les interesa para explotar algunos y vender otros. Normalmente, es para explotar pero nosotros permitimos esta reventa. De hecho, se han revendido ya algunos por valor de 14 millones y ya hemos ingresado 70 millones. Quedan por pagar 28 y los ingresaremos en verano. Han pagado religiosamente. Esta gente lo que ha hecho es crear una empresa aquí para no tener que pagar IVA. Por eso es una empresa de nueva creación.

También hay algún precandidato que dice que pueden ser las últimas elecciones porque Goldman se hará con el club.

Otra mentira. Me recuerda a la última Asamblea cuando Marc Ciria aparece recogiendo firmas para que no vendamos BLM. Si no lo vamos a vender. Pues esto lo mismo. Esta junta garantiza que el club seguirá siendo de los socios. Goldman hace de banco, junta los inversores. Son muchos los inversores y, además, esta deuda, repito, se retorna con los futuros ingresos.