Xavi, sobre el delicado momento de Ferran: "Quizás le falta ese gol..."

El técnico egarense ha vuelto a deshacerse en elogios hacia el de Foios, aunque ha reconocido que recuperar ese punto de confianza El valenciano cumplirá su segundo partido de sanción ante el Girona y volverá a estar disponible frente al Betis en el duelo aplazado de Liga

Rueda de prensa bastante plácida para un Xavi Hernández que pasa, probablemente, por su mejor momento desde que cogió las riendas del primer equipo azulgrana. Los resultados acompañan, el primer título en el bolsillo ha significado un peso importante que se ha sacado de encima.

En la previa del duelo liguero frente al Girona en Montilivi (sábado, 16:15) el técnico de Terrassa ha repasado varios aspectos, como por ejemplo el momento actual del equipo, el sorteo de Copa del lunes. También el rival, un Girona de Míchel del que Xavi se ha deshecho en elogios.

EJEMPLO EN LOS ENTRENAMIENTOS

Y otro de los aspectos que se esperaba que salieran a colación era el de Ferran Torres, que no pasa por un buen momento y que acumula ocho partidos seguidos sin ver puerta con el Barça. "Mañana está sancionado. Está bien, es un jugador que siempre entrena bien. Siempre, juegue 10, 30, 60' siempre con misma dinámica, no baja los brazos, es profesional, es un ejemplo dentro de la plantilla. Le salgan mejor o peor las cosas. Juegue lo que tenga que jugar siempre hace el trabajo, se deja la piel por el equipo. Es fundamental. Me genera una confianza tremenda. Quizás sí que necesita un gol para alcanzar esa confianza", ha comentado Xavi.