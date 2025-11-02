Ferran ejerce de pichichi con su gol más emotivo

Ferran Torres logró uno de esos goles especiales a lo largo de su carrera deportiva. Frente al Elche, aprovechando una gran acción individual de Fermín, el Tiburón hizo gala de su olfato depredador y no perdonó frente al marco de su excompañero Iñaki Peña.

La diana frente al Eche no fue una más. Segundos después de festejar el gol con sus compañeros, Ferran se levantó la camiseta del Barça para lucir uno de esos mensajes emotivos en unos días tan especiales para el pueblo valenciano. Y es que con motivo del reciente aniversario de las trágicas inundaciones provocadas por la Dana hace justo un año, Ferran quiso incidir en el recuerdo hacia las víctimas: "Valencia sempre en la memoria", rezaba en su camiseta interior.

Registro único

El gol marcado ante el Elche también evidencia el buen momento del Tiburón en esta temporada cuando los distintos percances físicos que ha sufrido le han permitido adquirir una mayor regularidad. Ante Iñaki, Ferran Torres marcó su gol número 50 desde que viste la camiseta del FC Barcelona. Uno de esos goles que adquieren un valor especial y que ha llegado después que haya disputado un total de 170 partidos como culer.

Por último, la diana frente a la escuadra ilicitana le permite recuperar el trono en cuanto al ranking de máximos goleadores del Barça en la presente temporada. Tras los últimos partidos, Fermín López se había destacado en solitario con 6 goles. Tras el último gol de Ferran, el de Foios también pasa a compartir el privilegio de ser el 'pichichi' provisional con esas 6 dianas.