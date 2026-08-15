Ferran se despide del Barça: "Defender estos colores ha sido un orgullo"

Ferran Torres puso punto y final a su etapa como azulgrana después de cuatro años y medio en el Spotify Camp Nou y lo hizo con una emotiva despedida a través de sus redes sociales. El atacante pone rumbo al PSG después de que el conjunto francés abonara 50 millones de euros por su fichaje, convirtiéndole en la quinta venta más cara de la historia del Barça.

El valenciano quiso despedirse de la afición azulgrana con un mensaje de agradecimiento por todo lo vivido durante su etapa en Barcelona. “Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo”, comenzó Ferran, que llegó al club en enero de 2022 procedente del Manchester City.

“Lo que he vivido en el Barça, en estos cuatro años y medio, me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa. Llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado. Siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece. A lo más alto”, añadió el delantero.

Ferran también quiso poner en valor los vínculos que ha creado durante su estancia en el club. “En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario. Y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos”, aseguró el valenciano, que abandona el Barça después de haber conquistado tres títulos de Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.

"Juntos hemos sido campeones con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias. Força Barça”, concluyó Ferran, poniendo así punto final a una etapa de cuatro temporadas y media en la entidad azulgrana.

El delantero se marcha después de disputar más de 200 partidos con la camiseta del Barça, marcar 65 goles y dar 23 asistencias. Ferran se marcha al PSG y deja en las arcas del club 50 millones de euros.