Ferran desconecta en Ibiza con el runrún del PSG de fondo

Ferran Torres ha hecho un alto en el camino. Tras firmar un Mundial memorable en el que pasó de la discreción al estrellato, el delantero del FC Barcelona ha puesto rumbo a Ibiza para aislarse del ruido mediático y meditar su próximo paso profesional. Con la renovación con el conjunto azulgrana en punto muerto y una oferta desorbitada del Paris Saint-Germain sobre la mesa, el atacante apura sus días de descanso antes de tomar una decisión estratégica para su carrera.

Refugio balear tras un Mundial consagratorio

Ferran Torres necesitaba parar. Después de un campeonato en el que mutó de recurso de banquillo a héroe nacional indiscutible, el delantero valenciano ha tomado un avión privado rumbo a Ibiza para desconectar unos días lejos de los focos. Las Pitiusas no son un escenario nuevo para el '7' azulgrana: la isla es su refugio habitual y ya estuvo allí el pasado mayo, justo antes de concentrarse con la selección española, entre restaurantes de moda, salidas en barco y villas de lujo.

En esta ocasión, el atacante regresa sin compañía conocida. Ferran afrontó el tramo decisivo del torneo en soltería tras romper su relación con la influencer Martina Hunter pocos días antes de los cuartos de final ante Bélgica. La paradoja es que fue precisamente Ibiza el lugar donde germinó aquel romance esta primavera. Ahora, convertido en uno de los nombres propios del fútbol internacional y en un auténtico fenómeno en redes sociales, vuelve al archipiélago para bajar pulsaciones.

Renovación encallada y la sombra de Luis Enrique

Esta desconexión llega en el momento más caliente sobre su futuro. En las oficinas del Spotify Camp Nou empiezan a ver su continuidad muy complicada: las posturas para renovar están excesivamente distantes tanto en los plazos como en las pretensiones económicas. El club azulgrana únicamente contempla ampliar su contrato congelando su salario actual y manteniendo su peso secundario en la rotación.

El de Foios viaja a la isla para descansar tras marcar el gol que dio a España el Mundial

En la otra cara de la moneda aparece el PSG, que le ha presentado una propuesta deportiva y financiera "prácticamente inigualable". El proyecto parisino cuenta además con un aliciente determinante: el reencuentro con Luis Enrique, un entrenador clave en el crecimiento del futbolista de Foios y que ha solicitado su incorporación de forma prioritaria.

Ferran Torres con Marcos Llorente en Ibiza / INSTAGRAM

La postura del Barça y el deseo de Hansi Flick

La pelota está en el tejado del jugador. La junta directiva blaugrana no piensa traspasarlo por debajo de los 50 millones de euros de su tasación actual, teniendo en cuenta además que una venta activaría la cláusula del Manchester City, a quien habría que abonar unos 8 millones de euros en concepto de bonus.

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Por su parte, Hansi Flick cuenta con él y desea que se quede por su ascendente dentro del vestuario y su polivalencia táctica. Sin embargo, el hermetismo y el silencio guardado por el internacional español en las últimas jornadas se interpreta dentro de la entidad como un presagio de salida. Mientras apura sus días entre las aguas de Ibiza, la resolución que tome a su regreso marcará de forma definitiva la planificación del ataque azulgrana para la próxima temporada.