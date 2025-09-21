Ferran: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, el Getafe no propone nada"

El Barça sacó adelante con solvencia el duelo frente al Getafe. Y lo hizo gracias a la mejor versión de Ferran Torres, uno de los hombres más en forma en el inicio de la temporada azulgrana. Con cuatro goles y una asistencia en cinco jornadas, el valenciano es uno de los líderes del equipo de Flick contra el conjunto azulón, del que destacó su excesiva dureza.

"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ellos muchas veces no proponen nada, intentan hacer demasiadas faltas en mi opinión, pero lo hemos encarado bien. No hemos empezado bien la segunda parte, pero lo importante es haber conseguido los tres puntos", declaró el MVP del 3-0 frente al Getafe en el Johan Cruyff, donde se ha declarado el estado de optimismo.

Con un total de 22 entradas, sancionadas con cuatro amarillas, el equipo de Bordalás se aplicó con dureza frente al Barça. Un cuerpo a cuerpo que ha sido habitual en los últimos años. "Estamos acostumbrados a que se nos cierren los equipos y tenemos que saber encontrarlos. Tenemos jugadores de mucha calidad y los hemos controlado bien", reflexionó Ferran, uno de los hombres que mejor se mueve entre líneas.

"Yo siempre he dicho que puedo ser titular en el Barça y que aprovecho cada oportunidad", concluyó Ferran, a la cabeza de goleadores en el Barça de esta temporada. Una argumentación que tiene que ver con el alza de la participación que ha venido registrando con Flick -la tendencia ya venía de la 'era Xavi'- hasta el punto de ser el delantero más letal de Flick, por delante de Lewandowski, con el que compartió espacio, demostrando su compatibilidad con todo tipo de compañeros.