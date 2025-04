Ferran: "Sabe mejor cuando el Real Madrid está enfrente"

Noche mágica, la que vivieron tanto el FC Barcelona como Ferran Torres en particular este sábado. El delantero valenciano rescató al Barça con su gol cuando el Real Madrid había remontado el 1-0 inicial, un mordisco que contribuyó a su designación como 'MVP' de la final. Tras el envite, el de Foios destacó el sentimiento colectivo del conjunto azulgrana.

"Estoy feliz y cansado, las dos por igual. Sin duda, ha sido el partido más exigente físicamente. Pero somos un equipazo y nunca nos damos por vencidos. Sabe mejor así, más cuando es el Madrid el que está enfrente", dijo el ex del Manchester City, que durante las fotografías de celebración sobre el césped mostró una camiseta del fallecido Doctor Miñarro. Un gesto encomiable.

Preguntado por el distintivo de mejor jugador de la final, Ferran se acordó de sus compañeros. "Para mí, los 25 jugadores que somos somos MVP, somos una familia", reivindicó. Instantes más tarde, ya en 'Barça One', el atacante se mostró humilde. "Yo creo que todo el equipo ha hecho un partidazo, yo no me he visto tan bien. El equipo ha sabido sufrir, sobreponerse a la dificultad y le hemos dado la vuelta", dijo.

"Era el momento perfecto para dar una alegría a nuestros aficionados. Ahora es tiempo de disfrutar, pero sin pasarse porque llegan las 'semis' de Champions", concluyó el valenciano.

También Fermín, que estuvo a gran nivel desde su entrada, tomó la palabra en 'Barça One'. "Hemos ganado dos títulos pero ahora queremos ir a por más", comentó.

Otro que habló fue Ter Stegen, que ya tiene el alta médica. "Se ve la ilusión de la gente, esto es lo que nosotros queríamos siempre, tener una buena temporada y ahora tenemos dos títulos y hambre para ir a por más", dijo el meta.