Ferran Torres aprieta las tuercas a Lewandowski

Lewandowski y Ferran Torres tienen una relación magnífica. Que no debería verse empañada por el hecho de que el de Foios se haya convertido en competencia real para el ariete polaco. Si en sus dos primeros en el curso con el Barça de Xavi el ex del Bayern no llegó a tener la sensación nunca de tener en la recámara a otro delantero capaz de ‘toser’ su titularidad, la situación parece haber cambiado.

Ferran está en un momento de forma excelente. Reciclado ya de forma definitiva como atacante de área y referencia en la punta de lanza, el valenciano ha dado un paso al frente definitivo. Buena parte del mérito lo tiene Hansi Flick, que ha apostado por el ‘Tiburón’ por dentro.

Los números de Lewandowski y Ferran Torres / Marc Creus

FERRAN, MUCHO TRABAJO PERSONAL

Y, lógicamente, el trabajo mental del ex del City, que por momentos ha estado bajo de autoestima y no con un óptimo nivel de confianza, ha sido diferencial. Resiliencia y mucho trabajo a nivel físico de un Ferran Torres que ha llegado incluso a generar un debate sobre si en las grandes citas merece salir de inicio.

Ferran Torres celebra su gol ante el Valencia en el partido de Copa del Rey / Valentí ENRICH / Sport

Lewy sigue teniendo un estatus importante. Y lo cierto es que sus números esta campaña son buenísimos, a la altura de sus mejores temporadas. Es cierto que el polaco en ocasiones parece tener dificultades para conectarse con el juego. Pero es que es letal. Decisivo quizás haciendo una intervención buena y precisa en todo el partido.

FERRAN, UN 9 CON VARIANTES

Ferran, por su perfil dinámico y sus cualidades, participa más. Baja a recibir, cae a banda, rompe al espacio. Y si encima se muestra tan letal como en Mestalla cara a puerta, se convierte en un ‘9’ completísimo. El de Foios suma ya 10 tantos en 25 partidos. Un gol cada 94 minutos de juego. En Copa esa ratio asciende a un gol cada 24 minutos.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / EFE

Cabe destacar que ya en su momento Pep le vio maneras al valenciano como referencia arriba. También Luis Enrique en la selección en alguna ocasión lo usó allí. Pero es este curso y ahora cuando parece haberse asentado definitivamente. Si alguien echaba de menos algo de competencia para apretar las tuercas a Lewy y que quizás había que acudir al mercado, la solución parece estar en casa.

LEWY, EN NÚMEROS DE SUS MEJORES AÑOS

En la comparativa de números, el polaco, por su lado, suma ya 30 goles en 32 partidos y marca cada 85 minutos de juego. Recopilando datos, Flick tiene en nómina a dos ‘9’ que marcan cada 85’ y cada 94’, respectivamente. Brutal.

Luego hay una estadísitca que ayer ‘explotó’ y que no deja de ser llamativa. Sin Lewy titular el Barça ha marcado 22 dianas en cuatro encuentros. Cinco a Betis, Valencia y Mallorca y siete al Valencia en Copa ayer. Bendita encrucijada tiene ahora el técnico teutón en cada encuentro para elegir a su delantero de incio. Y nada de falso ‘9’, Ferran se ha convertido en un depredador de área puro. Pero con otras variantes muy interesantes.