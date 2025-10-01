Ferran se afianza como '9' a lo grande

Hansi Flick apostó por Ferran Torres en la punta del ataque del FC Barcelona para el primer gran partido de la temporada 2025/26, ante el vigente campeón de Europa, y el atacante valenciano respondió a las mil maravillas. El de Foios respondió a la confianza del entrenador alemán con el gol que abrió el marcador contra el PSG en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.

El '7' no participó mucho en los primeros compases del encuentro, pero fue importante en la presión blaugrana ante la buena salida de balón parisina. En el minuto 13, sin embargo, el 'tiburón' apareció con su primer mordisco. Ejecutó un magnífico desmarque, fue habilitado por Lamine Yamal con una brutal asistencia con el exterior y aprovechó la mala salida de Chevalier para deshacerse de él. Zabarnyi, bajo palos, evitó el gol en el último momento.

Ferran no se rindió, sin embargo, y poco después tuvo otra oportunidad clara. En el '19', después de una pérdida de Vitinha, el Barça hizo una gran jugada colectiva que finalizó con un pase de la muerte de Rashford al valenciano. En esta ocasión, nada ni nadie pudo evitar el tanto del Barça. El de Foios celebró la diana con suspense, esperando que el VAR validara la acción. Así fue para jolgorio de los aficionados culés en Montjuïc.

Quinto gol de la temporada para un Ferran Torres que, de momento, le está ganando la partida a Robert Lewandowski en la demarcación de delantero centro. La competencia interna es máxima, pero de momento Flick le está dando toda la confianza del mundo. Y él está respondiendo a la perfección.