FC BARCELONA
Ferran y 10 más ante el Levante
El de Foios, tras su gran gol y rendimiento en Mallorca, se mantendrá en principio en el once titular azulgrana
Buen pistoletazo de salida a la temporada de Ferran Torres. El atacante de Foios, casi sin quererlo, anotó un golazo en Mallorca, ese polémico 0-2 en el que Raíllo cae desplomado y el valenciano, al no pitar el árbitro, se saca de la chistera un remate inapelable para batir a Leo Román.
Tras su mejor curso en el Barça y pese a partir la mayoría de partidos desde el banquillo, el '7' demostró que sigue de dulce, en estado de gracia y ultramotivado por lo que está por venir.
APROVECHANDO LA BAJA DE LEWY...Y OPOSITANDO
La baja de Robert Lewandowski catapultó a Ferran a la titularidad en el primer partido oficial del curso. Y Flick acabó más que satisfecho con su desempeño en un partido muy extraño por las circunstancias y todo el lío de la primera mitad, las dos expulsiones, ese gol tan protestado por los locales.
Ya mirando hacia la segunda jornada en el Ciutat de València ante el Levante, todo apunta a que el 'Tiburón' volverá a morder en la punta de lanza dentro del once titular. Por su rendimiento en esa fecha inaugural y por llegar Robert Lewandowski todavía entre algodones.
El polaco ha hecho casi la totalidad de los entrenamientos de martes y miércoles con el grupo. Pero a falta de apenas dos días para la cita ante los 'granotas', parece improbable que pueda partir de inicio. Veremos si sigue afinando y Flick lo ve para que entre en la lista.
EL TRIDENTE APUNTA A REPETIR
Ferran estuvo acompañado por Raphinha y Lamine en ese duelo en Son Moix. Salvo sorpresa, ese tridente ofensivo no debería variar. Tanto el brasileño como el de Rocafonda han entrenado bien esta semana, ha habido tiempo de sobras de recuperación y el próximo encuentro es el otro fin de semana, todavía sin partidos intersemanales.
En la recámara volvería a estar un Marcus Rashford que debutó de azulgrana en las islas. Bardghji, a priori, no será inscrito aún. Y repetiría de nuevo en la lista Toni Fernández. Esperando realizar su estreno oficial en Liga con el primer equipo.
Cabe recordar que Ferran terminó el curso pasado con 19 goles y siete pases de gol. Disputó 1.921 minutos. Marcó cada 101 minutos y asistió marcó cada 73 minutos. No será nada fácil superar eso, pero ha empezado con fuerza el de Foios.
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Indignación en Osasuna con el arbitraje ante el Madrid: 'Juan Cruz tiene la pierna reventada
- La doble vara de medir de LaLiga con Valencia y Barça
- Muniesa: 'Qatar ya no es ir a retirarse, para los jóvenes es difícil decir que no a contratos potentes de cinco años
- Situación límite del Barça con el Spotify Camp Nou