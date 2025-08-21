Ferran y 10 más ante el Levante

Buen pistoletazo de salida a la temporada de Ferran Torres. El atacante de Foios, casi sin quererlo, anotó un golazo en Mallorca, ese polémico 0-2 en el que Raíllo cae desplomado y el valenciano, al no pitar el árbitro, se saca de la chistera un remate inapelable para batir a Leo Román.

Tras su mejor curso en el Barça y pese a partir la mayoría de partidos desde el banquillo, el '7' demostró que sigue de dulce, en estado de gracia y ultramotivado por lo que está por venir.

APROVECHANDO LA BAJA DE LEWY...Y OPOSITANDO

La baja de Robert Lewandowski catapultó a Ferran a la titularidad en el primer partido oficial del curso. Y Flick acabó más que satisfecho con su desempeño en un partido muy extraño por las circunstancias y todo el lío de la primera mitad, las dos expulsiones, ese gol tan protestado por los locales.

Ferran Torres celebra con Raphinha / Dani Barbeito

Ya mirando hacia la segunda jornada en el Ciutat de València ante el Levante, todo apunta a que el 'Tiburón' volverá a morder en la punta de lanza dentro del once titular. Por su rendimiento en esa fecha inaugural y por llegar Robert Lewandowski todavía entre algodones.

El polaco ha hecho casi la totalidad de los entrenamientos de martes y miércoles con el grupo. Pero a falta de apenas dos días para la cita ante los 'granotas', parece improbable que pueda partir de inicio. Veremos si sigue afinando y Flick lo ve para que entre en la lista.

EL TRIDENTE APUNTA A REPETIR

Ferran estuvo acompañado por Raphinha y Lamine en ese duelo en Son Moix. Salvo sorpresa, ese tridente ofensivo no debería variar. Tanto el brasileño como el de Rocafonda han entrenado bien esta semana, ha habido tiempo de sobras de recuperación y el próximo encuentro es el otro fin de semana, todavía sin partidos intersemanales.

En la recámara volvería a estar un Marcus Rashford que debutó de azulgrana en las islas. Bardghji, a priori, no será inscrito aún. Y repetiría de nuevo en la lista Toni Fernández. Esperando realizar su estreno oficial en Liga con el primer equipo.

Momento del disparo de Ferran Torres en el segundo gol del Barça en Son Moix / CARRUSEL DEPORTIVO

Cabe recordar que Ferran terminó el curso pasado con 19 goles y siete pases de gol. Disputó 1.921 minutos. Marcó cada 101 minutos y asistió marcó cada 73 minutos. No será nada fácil superar eso, pero ha empezado con fuerza el de Foios.