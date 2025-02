La feroz 'batalla' en la sala de máquinas del Barça ante el Rayo

'Topicazo' al canto con aquello de bendito problema. Excepto a un Marc Bernal al que no se espera ya para esta temporada, Hansi Flick tiene a todas sus piezas del centro del campo en perfectas condiciones, en un buen momento y sobradamente preparadas para salir de titulares este lunes ante el Rayo Vallecano. Santo dilema para el técnico de Heidelberg, que tendrá que romperse los cuernos para elegir a los tres futbolistas que saldrán de inicio en Montjuïc ante el equipo madrileño.

Hasta ahora ha habido uno u otro que o estaba lesionado o estaba sin ritmo. Pero con Dani Olmo ya al 100% y con ritmo, como comentamos en SPORT este sábado, el dilema para el técnico teutón es más que real. El egarense no es titular, ojo al dato, desde el pasado 15 de enero. Un mes justo. Dani se perdió cuatro encuentros por una lesión en el sóleo. Tras jugar en Valencia en Copa y en Sevilla en Liga 27 y 20 minutos, respectivamente, podría ser una de las novedades en el once del lunes.

TRES 'INJUSTICIAS'

En cualquier caso, si Hansi apuesta finalmente por el ex del Leipzig va a tener que dejar fuera a dos de entre Fermín, Pedri o Gavi. Y el de Los Palacios fue sustituido en el último encuentro en el Pizjuán al descanso por Fermín López. Es muy difícil hacer conjeturas con tantos futbolistas en un gran estado de forma y tan pocas plazas disponibles.

Dani Olmo durante un partido del Barça / JORDI COTRINA

Más allá de esa pugna en la posición de interior, luego hay otra al rojo vivo. La del pivote. Con Frenkie de Jong y Marc Casadó batallando por esa demarcación. Si dos semanas atrás no hubiéramos dudado lo más mínimo y hubiéramos apostado por el de Sant Pere de Vilamajor, ahora las tornas han cambiado. El neerlandés le ha arrebatado la posición de titular en los dos últimos encuentros. Y en el anterior ante el Alavés relevó al centrocampista formado en La Masia al descanso.

Casadó fue de los jugadores más utilizados e intocables durante la primera mitad de curso. Y el otro día en Sevilla se quedó sin jugar ni un solo minuto en Liga por primera vez desde finales de agosto. Es curioso el vuelvo que ha dado la situación del internacional tulipán. Es uno de los grandes méritos de Hansi. Junto con muchos otros, como recuperar a Eric Garcia para la causa.

Frenkie de Jong en acción ante el Real Madrid / Valentí ENRICH / Sport

Volviendo a Frenkie, parecía que no acababa de olvidar esa lesión de la sindesmosis del tobillo que le afectó todo el curso pasado y le hizo perderse los primeros meses del actual. Pero parece que por fin sí ha asimilado ese cambio de 'chip', ya no entra con miedo en los balones divididos y empieza a rodarse y a coger el pulso al engranaje de Flick. Eso no quiere decir que Casadó ya pase a ser un suplente oficial. Su campaña es espectacular y tampoco tendría sentido quedar relegado.

LA LÍNEA MÁS ABIERTO

En cualquier caso, con más 'intocables' en ataque y en defensa (alguna duda en el central, pero teóricamente Iñigo-Cubarsí son la pareja oficial y consolidada), a Hansi le viene el dilema de a qué tres centrocampistas deja fuera del once ante el Rayo. Sea quien sea, no será justo.