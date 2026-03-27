Fernando Redondo, cocinero de La Masía durante 28 años: "Cuando pasaba con la bandeja me decía que le echara más comida"

La historia de Fernando Redondo es una de las más entrañables surgidas de La Masía. Durante casi tres décadas, este cocinero dedicó su vida a cuidar la alimentación de los jóvenes talentos del FC Barcelona, convirtiéndose en una figura clave dentro del crecimiento personal y deportivo de varias generaciones.

Originario de Soria, Redondo se ganó el cariño de todos gracias a su cercanía y su dedicación. No solo cocinaba, sino que también se preocupaba por los gustos de cada chico, apostando por una cocina tradicional que les hiciera sentir como en casa. “Estuve 28 años cocinando en La Masía”, recordaba durante su participación en la 'FanZone' de 3Cat.

El artífice de la alimentación de los jóvenes prodigios

Por su cocina pasaron algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial, como Víctor Valdés, Andrés Iniesta y Lionel Messi, además de muchos otros que terminaron brillando en la élite. Para todos ellos, Fernando fue mucho más que un cocinero.

Las anécdotas con los jugadores reflejan la cercanía que existía. “Cuando pasaba con la bandeja me decía que le echara más comida”, comentaba entre risas, refiriéndose al exjugador y participante de FanZone, Jean Marie Dongou, recordando esos momentos cotidianos que construían vínculos especiales dentro de la residencia.

El buen ambiente también daba lugar a bromas constantes. “Fernando sudaba mucho en la cocina y le caía una gotita siempre”, decía Dongou con humor, dejando ver la confianza y el cariño que había entre ellos.

Pero más allá de la comida, su papel tenía una dimensión emocional muy importante. También el del club, que se encargaba de formar a los trabajadores y hacerlos muy cercanos y empáticos. “Le guardo cariño y un sentimiento a todos. Cada uno nos ha expresado un sentimiento de afecto y cariño. Acercaros a mí y os doy, les proporcionábamos el cariño del personal. Los chavales cuando llegan tan jóvenes, encuentran ahí personas que no conocen, pero el afecto, por cómo está estructurado el modelo del club, les damos un abrazo. Y ellos se dejan querer. Y el que es un poco más distante, se le respeta. El afecto emocional es importante y se les da”, explicaba.

Los canelones de Fernando

Si había un plato estrella de Fernando, eran los canelones. Dongou recibió unos cuántos para navidades, regalo de la casa del cocinero. “Empezaron a tirarme un poquito de la lengua, sobre los canelones, y lo consiguió”, contaba Fernando sobre la anécdota de ambos.

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Para terminar, el exdelantero, le dejó caer entre risas: “Falta la 'bechamel'”. A lo que Fernando respondió con su habitual cercanía: “Te la haré, tranquilo”, cerrando una promesa que tenían entre ambos. Los canalones, estaban muy buenos...