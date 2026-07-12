Fernando, padre de Pedri: "Yo pagaría dinero para que mi padre hubiera visto todo esto, es muy emocionante"

La Selección Española afronta este martes un partido trascendental ante Francia, un choque que definirá quién accede a la gran final. En medio de la expectación, la figura de Pedri vuelve a cobrar protagonismo no solo por su talento, sino por la historia familiar que lo acompaña desde sus inicios.

Pedro González López, de 23 años, se ha consolidado como una de las grandes estrellas del fútbol español. Su juego elegante, su lectura del partido y su capacidad para decidir encuentros lo han convertido en pieza clave tanto en el FC Barcelona como en la Selección. Pero detrás del futbolista hay un joven humilde, profundamente ligado a su familia y a sus raíces en Tegueste, Tenerife.

Nacido el 25 de noviembre de 2002, Pedri creció en un entorno donde el fútbol y el FC Barcelona eran parte de la vida cotidiana. "En mi casa de Tenerife hasta los platos para comer son del Barça", recordaba entre risas. Esa pasión no era casual: venía de generaciones anteriores.

La herencia azulgrana

El padre del jugador, Fernando González, preside la Peña Barcelonista de Tegueste, fundada en 1995 gracias al entusiasmo del abuelo de Pedri. "Mi padre tenía la ilusión de fundar una peña del Barça", explicaba en 'Radio Marca Tenerife'. Aquel proyecto familiar se convirtió en un legado que ha marcado la vida del futbolista.

Fernando lo resume con emoción: "Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso, yo pagaría dinero para que mi padre hubiera visto todo esto". Sus palabras reflejan el orgullo y la carga sentimental que acompaña cada paso de su hijo.

El sueño del Barça hecho realidad

El talento de Pedri comenzó a despuntar muy pronto. Con solo 16 años debutó con la UD Las Palmas y, en 2019, el FC Barcelona cerró su fichaje. "Cuando me lo dijeron, ni me lo creía. Lo celebré con mi familia", recuerda el jugador. Para él, llegar al club de sus sueños fue la culminación de una infancia marcada por la ilusión azulgrana.

Su padre también vivió aquel momento como un hito irrepetible: "Lo de Pedri no se puede explicar con palabras. Recuerdo decirle a mi hermano: '¿Te imaginas que lo consigue?' Y verlo hacerlo… es muy emocionante".

La familia, su motor constante

A pesar de los títulos y reconocimientos como el Golden Boy o el Trofeo Kopa, Pedri mantiene la humildad que lo caracteriza. Su hermano Fernando es su mayor apoyo: "Me da mucha caña y siempre me ayuda para que mejore", ha contado el jugador.

La familia ha estado presente en cada triunfo y en cada dificultad, especialmente durante las lesiones que marcaron parte de su carrera. "Lo peor del deporte son las lesiones. Pedri lo pasó mal, pero ahora está muy bien", explicaba su padre.

Tras meses complicados, el canario regresó con fuerza: "La mente está libre, hasta la cara le cambia", añadía.

Un futbolista de nueva generación

Fuera del campo, Pedri sigue siendo un joven sencillo, cercano y agradecido. Prefiere los planes tranquilos y la compañía de los suyos. Su admiración por los jugadores que veía en televisión continúa intacta, incluso ahora que comparte vestuario con ellos.

A sus 23 años, Pedri representa una nueva generación de futbolistas que destacan no solo por su talento, sino por su humanidad, su compromiso y su forma de entender el deporte.