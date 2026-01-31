Fernando Morientes, a SPORT: "Es pronto para pedirle a Lamine cargar con el peso"

Lamine Yamal está en boca de todos. A base de actuaciones estelares que maravillan al mundo entero, el canterano azulgrana se ha ganado un hueco como uno de los jugadores más importantes del panorama futbolístico, si no el que más. A pesar de su insultante corta edad, por las botas del de Rocafonda pasan buena parte de las opciones tanto del FC Barcelona como de la Selección Española de triunfar en sus respectivos torneos. La presión sobre sus hombros es extrema.

Son muchos quienes opinan a diario sobre la perla azulgrana, aunque algunas opiniones merecen ser escuchadas con más atención que otras. Una de ellas es la de Fernando Morientes, actual comentarista y exjugador del Real Madrid. Gracias a Casino.Org, SPORT puede preguntar al exjugador sobre el momento de forma de Lamine Yamal así como las opciones de la Selección Española de cara al Mundial de este verano.

P: Sobre la selección. ¿La ves favorita para ganar el Mundial?

R: Es pronto para decirlo, estamos en enero y me ha pasado muchas veces las cosas cambian mucho en cuatro o cinco meses. Especialmente porque hay varios tocados: Nico Williams hace medio año me parecía el jugador más relevante del mundo por la banda izquierda, junto con Vini, seguramente. Pero de repente, ahí te ha salido un jugador en el Villarreal –Moleiro– que está a un nivel extraordinario. Yo diría que a día de hoy está por encima de Nico Williams, pero por los problemas físicos que ha tenido. En la otra banda, tienes a Lamine Yamal, que también tiene problemas físicos y vamos a ver cómo los lleva. Ahora, de repente, se lesiona Pedri, que se ha lesionado para uno o dos meses. Entonces, si me preguntas si veo a la selección en su mejor nivel, la veo pero no por ser español, sino porque viajo mucho y veo que España está a un nivel extraordinario. Además, todo el mundo quisiera tener jugadores jóvenes experimentados que están en boca de todos y que hacen que sea una selección potente. A día de hoy, sí, creo que vamos a hacer buen Mundial

Lamine Yamal, con el trofeo que le acredita como mejor jugador del mes en LaLiga / EFE

P: ¿Quién crees que debería ser el delantero centro titular de España en el Mundial?

R: Voy a tirarme piedras contra mi tejado, porque a mí me gusta el delantero centro al uso, pero está entre Oyarzabal y Ferran Torres. Y los dos están demostrando que pueden hacerlo bien en esa posición. Personalmente, como delantero, me gusta más Ferran, porque a Oyarzabal lo veo más como segundo delantero. Si hubiese dos delanteros, serían perfectos, pero es que Oyarzabal está demostrando algunas cosas que no me acaban de convencer. ¿Qué se le exige a un delantero? Goles. ¿Está haciendo goles? Sí, pues entonces no hay debate.

P: ¿Ves a Lamine Yamal preparado para cargar con el peso de la selección en el Mundial o es pedirle mucho para su edad?

R: Él tiene carácter, talento y responsabilidad, pero creo que todavía es pronto. Yo se lo pediría a otros jugadores que tienen más poso y están más asentados. Pero como tiene tanto talento, es tan bueno y está en boca de todos, le van a pedir esa responsabilidad. Y me da la sensación que, en el caso hipotético de que fuese mal - que esperemos que no - le cargarían las culpas. Aunque es una equivocación, porque hay que repartirla entre todos y hay que ver dónde están los fallos. Por eso, me da la sensación que hay jugadores que pueden liderar más la selección desde el punto de vista de la posición. Zubimendi, uno de ellos, o los centrales, los porteros. Lamine Yamal es un jugador talentoso y le tenemos que dejar crecer, porque todavía es muy joven y tiene mucho que demostrar a nivel emocional y personal. Y vaya por delante, que es un tío que asume la presión sin ningún problema.