Fermín llega ante el Slavia a los diez goles y diez asistencias y mejora sus números de la temporada pasada

Fermín López vuela. El mediapunta sigue afianzando como el mediapunta de Flick y ha dado un salto definitivo: a finales de enero ya está por encima de los números de la temporada pasada. Con los dos goles ante el Slavia de Praga en los primeros 45 minutos, son ya 10 tantos y 10 asistencias en 24 partidos esta temporada. Cifras que ya superan los del último curso: 8 goles i 10 asistencias en 46 partidos.

El mediapunta ha sido el gran protagonista del Barça en una primera mitad difícil de explicar. El Barça se ha ido sin perder al descanso gracias a los dos goles de Fermín, que ha logrado igualar el primer tanto de los locales con un disparo al palo del portero.

En la recta final de la primera mitad repetía Fermín con un disparo marca de la casa desde fuera del área. Un gol celebrado con Flick, que pasó un mal roto en los primeros 45 minutos. Fue solo un espejismo: empató el Slavia de Praga, de nuevo con un córner mal defendido, esta vez con la colaboración de Lewandowski.

El 2026 ha empezado espectacular para un Fermín que dio dos asistencias en el derbi ante el Espanyol, marcó y dio dos asistencias en las semifinales de la Supercopa contra el Athletic, regaló otra asistencia en la final contra el Madrid y sumó otra más ante el Racing.

Olvidada la última lesión, Flick parece haber encontrado en Fermín el perfil ideal para el tercer mediocampista. El mediapunta demostró en Praga sus mejores virtudes: dinamismo, activación constante y una relación con el gol especial. Su aportación fue clave en un partido mucho más competido de lo previsto. La lesión de Pedri obligó a Flick a tener que cambiar sus planes y Olmo cogió el testigo del canario.

Ya lo había hecho Flick en otras ocasiones: buscar en Olmo la claridad que le da Pedri al equipo. Y respondió el ex del Leipzig con otra de sus mejores virtudes: un golpeo formidable desde fuera del área para enviar el balón a la escuadra y romper el empate (2-3). La lesión muscular de Pedri tendrá efectos colaterales: uno de ellos, ver de manera más continuada a Fermín y Olmo juntos.

El Barça deberá reponerse a la baja de uno de los faros del equipo. No hay otro Pedri en la plantilla, pero tampoco hay muchos futbolistas en el mundo como Fermín a este nivel. La influencia del mediapunta en el equipo crece en cada temporada. Tras el verano donde pareció más cerca de salir, Fermín disfruta de su mejor momento en el Barça. Su manera de hacer estragos a los rivales ha hecho que ya se haya ganado el apodo de 'Ferminator'.