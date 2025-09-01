Fermín no es el único frente abierto en el Chelsea

Este lunes será un día muy ajetreado en las oficinas de Stamford Bridge. Cuando Enzo Maresca solo estaba pendiente del acuerdo con el FC Barcelona por el fichaje de Fermín López, el puesto de delantero centro también centra las miradas después de la lesión de Liam Delap.

El Chelsea ha decidido recuperar a Marc Guiu, quien estaba cedido en el Sunderland, pero ello no puede ser suficiente. Maresca cuenta con Joao Pedro, por el que pagó 70 millones al Palmeiras como '9' titular y Guiu sería una alternativa, pero quizá no definitiva.

La lesión de Delap ha sido un revés para el Chelsea / EFE

Los 'blues' explorarán el último día de mercado por si surge una oportunidad de última hora. El conjunto inglés tiene un problema añadido como es la negativa de Nicolas Jackson de volver a Londres después de cerrarse su cesión al Bayern de Múnich.

Para evitar recuperar a un jugador a disgusto, el Chelsea puede decantarse por fichar a otro delantero centro nato. En las últimas horas ha sonado el danés Conrad Harder, del Sporting Club de Portugal, quien parecía tener un acuerdo con el Leipzig. Su cotización es de unos 25 millones de euros.

La decisión de Fermín

Por tanto, Fermín no es el único frente que tiene abierto el conjunto inglés en el último día de mercado. El Chelsea quiera a Fermín, pero el futbolista todavía no se ha decidido. El fichaje del centrocampista del Barça también daría una vocación ofensiva al equipo que podría compensar en parte la baja de Delap si no llega otro ariete.

La polivalencia de Fermín es uno de los factores que a nivel deportivo más atraen a Maresca. El todavía jugador blaugrana tiene mucho gol llegando desde la segunda línea y es un valor a tener muy en cuenta.

Maresca quiere el fichaje de Fermín para el Chelsea por su polivalencia y vocación ofensiva / EFE

Sin embargo, el Chelsea debe llegar a un acuerdo con el Barça, que se ha puesto duro en la negociación para no perder a uno de los jugadores importantes de la plantilla, al mismo tiempo que convencer de forma definitiva al futbolista.

Propuesta alta

La oferta actual del conjunto inglés no se acerca a los 90 millones que podría solicitar el FC Barcelona, pero es negociable. Una propuesta alrededor de 60 millones de euros sería mirada con otros ojos por la entidad blaugrana.

El Barça considera que vender a Fermín por un alto precio sería una operación satisfactoria para todas las partes ya que el jugador también vería aumentado su sueldo de manera muy considerable.

Hansi Flick, en el banquillo de Vallecas / Associated Press/LaPresse / LAP

El aspecto financiero cuenta, pero el deportivo todavía más. Flick no quiere perder a Fermín, si bien el Barça ha podido solucionar la mayoría de casos pendientes y con el aval de la directiva puede inscribir a todos los jugadores. En realidad, solo quedan dos futbolistas con el futuro incierto como son Héctor Fort y Roony Bardghji.

Fort y Roony

Con Fort se está barajando una cesión para que disponga de minutos, mientras que con Bardghji se está buscando la fórmula económica para encajarlo y pueda tener ficha del primer equipo. El jugador ha demostrado un nivel muy superior al que supondría jugar en Segunda Federación con el Barça Atlètic.

Por tanto, el cierre del mercado se presenta con mucha tensión en Can Barça. El movimiento de Fermín al Chelsea marcaría mucho el devenir económico del club, aunque no sea el ideal para los planes de Flick.