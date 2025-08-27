"Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea"

El Barça está afrontando con serenidad el 'caso Fermín'. El club era consciente de que el onubense era un futbolista que podía recibir ofertas de última hora, igual que ocurre con Marc Casadó, y la irrupción del Chelsea se está afrontando sin nervios.

La entidad barcelonista le ha transmitido al jugador que no tome una decisión en caliente y le ha comunicado que "tienes 48 horas para decidir si te vas al Chelsea".

El conjunto inglés informó al Barça que tenía la intención de presentar una oferta por el futbolista de 58 millones de euros. Una propuesta a negociar ya que la dirección deportiva comandada por Deco podría pedir más, pero en cualquier caso ya se estaría hablando a raíz de que el futbolista hubiera dado el sí al Chelsea. Algo que por ahora no ha ocurrido.

El papel de Flick

Fermín ha acudido este miércoles normalmente al entrenamiento, donde también ha tenido la ocasión de hablar con Hansi Flick, aunque la opinión del técnico es de sobras conocida. Flick no quiere que Fermín ni ningún otro jugador salga del club, excepto los que casos de Iñaki Peña, Oriol Romeu, Roony Bardghji y Héctor Fort.

De todos modos, con el caso de Iñigo Martínez ya se vio que el alemán tampoco retiene a nadie en contra de su voluntad. Si Fermín se mantiene firme en salir y el FC Barcelona llega a un acuerdo con el Chelsea, el onubense se marchará a Stamford Bridge.

Fermín tiene un plazo de dos días para meditar muy bien por donde quiere desarrollar su camino. Dejar el Barça sería muy doloroso por el profundo sentimiento barcelonista que tiene en su corazón, pero la propuesta del Chelsea es muy tentadora tanto desde el plano deportivo como económico.

Fermín, con su clásica celebración de un gol / EFE

Enzo Maresca, el técnico del conjunto 'blue', le daría el rol de titular indiscutible y a nivel de sueldo, según informó el periodista Miguel Rico en la Cadena COPE, pasaría de cobrar seis millones brutos por temporada en el Barça a percibir 15 en el cuadro londinense.

La decisión de Fermín no es nada sencilla y deberá meditarla bien antes del fin de semana. El Barça juega el domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano y para este partido ya debería conocer si el onubense es de la partida o vestirá de 'blue'. Al día siguiente, el lunes 1 de septiembre, se cierra el plazo para los fichajes a las 23.59 h.

Sin más fichajes

De todos modos, la planificación deportiva del Barça no se alterará por Fermín. En caso de marcharse no se buscará relevo ya que el club entiende que cuenta con efectivos suficientes tanto en el primer equipo como en la cantera para cubrir su ausencia.

Sería una baja de alto calibre por su calidad, pero en el centro del campo hay muchos jugadores a disposición de Flick. El capítulo de fichajes está cerrado y no llegaría un sustituto.

Mientras Fermín se lo piensa, el FC Barcelona está solucionando el caso de las salidas ya decididas. En las próximas horas se hará oficial la renovación y posterior salida de Iñaki Peña rumbo al Chelsea y la rescisión de contrato de Oriol Romeu.

Iñaki Peña y Oriol Romeu en un entrenamiento del Barça. / Valentí Enrich / SPORT

Más complicado parece el caso de Héctor Fort, que tiene diversas opciones de cesión por una temporada, la última del Mallorca y la determinación final podría producirse el último día de la ventana de fichajes veraniegos.

También está en el aire el futuro próximo de Roony Bardghji. El club también estudia cederlo o, en el peor de los casos, que juegue con el Barça Atlètic en Segunda Federación, pero entrenando normalmente con el primer equipo.

El rompecabezas de la plantilla del FC Barcelona está cerca de solucionarse, salvo que surja algún otro caso inesperado al límite del cierre del mercado, como ha ocurrido con Fermín López.