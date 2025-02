Fermín: "Llevo toda la vida reivindicándome"

Suele decirse que el trabajo tiene recompensa, pero muchas veces no es así. Al menos, en el fútbol, donde la élite acaba convirtiéndose en un Everest que solo un porcentaje remoto logra coronar. Para Fermín López Marín (El Campillo, Huelva, 11 de mayo de 2003), la escalada ha sido una interminable carrera de obstáculos. Por momentos incluso pareció una utopía. Y es exactamente esto lo que provoca que el onubense se deje el alma cada vez que se enfunda la camiseta del Barça.

Dos goles en los últimos dos partidos, cuatro en lo que va de año… Lo tuyo con el gol empieza a ser ya paranormal.

Es verdad que siempre he tenido esa capacidad de llegar al área y definir bien. El primer tramo de temporada no me salían tan bien las cosas pero ahora tengo más confianza, el míster me está dando más oportunidades y estoy intentando ayudar al equipo.

¿La expulsión en Sevilla duele más por llegar en tu mejor momento?

Sí, sí, claro. Ahora estaba bien. Pero son cosas que pasan. Hay que aprender de ellas y seguir trabajando. No queda otra.

Desde que debutaste en el primer equipo no has dejado de reivindicarte. Una y otra vez has aprovechado las oportunidades.

Es lo que he hecho toda mi vida. Siempre he mantenido perfil bajo y he tenido que reivindicarme siempre. Intento hacer mi trabajo y cuando el míster me da minutos, solo intento ayudar al equipo.

¿Qué significa que es lo que has hecho toda tu vida?

Bueno… he tenido un camino distinto o más difícil que los demás. Pero esos momentos y ese trayecto me ha enseñado muchas cosas, personalmente y profesionalmente. Gracias a todo eso, valoro mucho más estar en el primer equipo del Barça, que era mi sueño. Y nunca voy a dejar de trabajar por seguir estando aquí.

Fermín López durante la entrevista con Sport / Javi FERRÁNDIZ / SPORT

Xavi creyó en ti, Deco también y ahora Flick también. Eso no es casualidad.

No sé qué decirte. Soy un currante, estoy siempre dispuesto para el equipo y Xavi, Deco y ahora Hansi me están ayudando y me están dando confianza para demostrar mi fútbol. Les estoy muy agradecido.

En verano, al club le urgía generar ‘fair play’ y hubo ofertas por ti, pero Deco jamás las quiso escuchar y te renovó. ¿Reconforta sentir esa confianza?

Desde que subí al primer equipo, Deco ha confiado siempre en mí. De las ofertas no estuve al tanto porque sabía que quería estar aquí, pero sí reconforta que el club no quisiera escucharlas y que me quisiera aquí, en el nuevo proyecto.

Si antes de ir a la gira en 2023 te dicen que vivirías todo esto…

¡Nada, imposible! Cuando me fui cedido pensaba que me serviría para demostrar y quizá ir a otro equipo, o volver al Barça Atlètic con suerte. Pero volver directamente al primer equipo, impensable.

¿Dónde está el techo de Fermín?

Aún me queda mucho por mejorar. Mi mejor versión todavía está por llegar.

¿Haber pasado por Linares explica en parte tu increíble hambre de triunfar en el Barça y no relajarse nunca?

Muchas veces no se valora, pero ese proceso de salir fuera fue difícil. Ahora valoro mucho más el venir aquí, entrenar, estar con mis compañeros, ponerme la camiseta del club que siempre he querido… Todo eso me ha servido para trabajar cada día más duro.

¿Ahora eres más feliz que cuando jugabas en Linares?

En Linares era feliz, era mi realidad y la acepté. Me costó adaptarme, llevaba aquí seis años y salir y ver otras cosas fue difícil, pero allí jugaba y eso era muy importante. Me sentía cómodo y feliz. Pero está claro que a nivel profesional el Barça es otra dimensión, es mi sueño y por lo que he luchado durante tanto tiempo.

Fermín celebra uno de los tantos ante el Valencia / JORDI COTRINA

¿Controlar la mente y no obsesionarse es una de las claves a largo plazo?

Sin duda, tener salud mental es muy importante. Sobre todo para el primer nivel. Siempre me he tenido que reivindicar y todos los años que he estado pasándolo mal y he necesitado ayuda, la he recibido y ahora valoro mucho más el estar donde estoy.

Están valiendo la pena las horas que invertía tu padre para llevarte a entrenar de Huelva a Sevilla.

Muchas veces lo hablo con él. Mis padres lo han dado todo por mí, para que yo cumpliera mi sueño. Tantas horas en el coche, tanto sacrifico… También se merecen venir a verme jugar en el Barça, verme en la tele, en la selección… Ellos lo merecen tanto o más que yo. Buena parte de lo que estoy viviendo ahora se lo debo a mis padres.

¿Cómo es tu relación con ellos?

Hablamos mucho. Después de los partidos siempre comentamos la jugada. Lo he hecho siempre con mi padre. Es como un hábito ya. De vez en cuando me echan alguna bronca, hay cosas que no cambian nunca (risas).