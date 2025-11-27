Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Hansi Flick no gana para disgustos con las lesiones en este inicio de temporada. Aunque a primera hora tuvo buenas noticias con la participación de Pedri en el entrenamiento matinal, la alegría duró poco en la Ciutat Esportiva.

Fermín López terminó el encuentro ante el Chelsea con algunas molestias que ya venía arrastrando desde el día del Athletic y este jueves no participó en el entrenamiento del equipo. El mediapunta llegó a la Ciudad Deportiva pasadas las once y no saltó al césped con el resto de sus compañeros. Desde los servicios médicos se optó porque hiciera trabajo específico, un presagio de que algo no andaba bien con el onubense.

Comunicado médico

Tras el entrenamiento del primer equipo, el club confirmó con un comunicado médico lo que se temía: Fermín sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha: "El jugador del primer equipo Fermín López tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas", rezaba el parte compartido por el Barça.

Según ha podido confirmar este diario, el jugador andaluz jugó tocado en Londres por la patada que sufrió por parte de Oihan Sancet en el regreso al Spotify Camp Nou, una acción que le costó el cambio al jugador del Barça y la expulsión al del Athletic.

Cuántos partidos se perderá

Fermín fue sustituido en Stamford Bridge en el minuto 61' y, con el diagnóstico inicial por parte de los servicios médicos, se perderá los próximos cuatro partidos del conjunto de Hansi Flick, debilitando el centro del campo culé a la espera de la vuelta oficial de Pedri, que aunque vuelva contra el Alavés no estará todavía con ritmo de competición tras semanas de ausencia.

Más allá del Alavés, el centrocampista andaluz no estará en los duelos contra el Atlético de Madrid y Real Betis en LaLiga, así como el Eintracht de Frankfurt en la Champions League. Se espera, si se cumplen los plazos, que pueda estar ante Osasuna el 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou.

Una circunstancia que le da a Dani Olmo más opciones de regresar al once como mediapunta después de haber participado en los últimos partidos fuera de posición para suplir la ausencia de Pedri en el doble pivote.