¡Fermín, tentado por la oferta del Chelsea!

Pese a que la competencia en la plantilla actual del Barça es feroz para poder disfrutar minutos de calidad, Fermín López no ha escondido en sus últimas apariciones públicas su amor por el club y su deseo de triunfar en el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick.

Sin ir más lejos, el de El Campillo, que fue el MVP del último partido de pretemporada en el Gamper hace apenas dos semanas, declaró tras la victoria ante el Como que su intención era seguir en el Barça: “A la afición le digo que me quiero quedar aquí, la verdad es que es mi sueño y me quedaré. Que estén tranquilos”, aseguró a TV3 sobre el césped del Johan Cruyff.

No obstante, la oferta del Chelsea, donde sería pieza clave en el esquema de Enzo Maresca como mediapunta titular por detrás de Joao Pedro, es muy tentadora tanto a nivel deportivo, por jugar en el actual Campeón del Mundo y uno de los grandes de la Premier League, como personal, donde su llegada como jugador estratégico se vería recompensada con un suculento aumento de sus emolumentos actuales en el Barça.

Además, el centrocampista de El Campillo quiere poner todos los pros y contras en una balanza y tiene en cuenta la importancia de tener minutos en año de Mundial y en Barcelona ve que esa posibilidad se le puede escapar ante la presencia de Dani Olmo, que fue titular en gran parte de los encuentros de gran envergadura en la temporada pasada, y con la inclusión en ocasiones de Raphinha por dentro para dar cabida a Rashford como pasó ante el Levante. El jugador se lo está pensando y deberá tomar una decisión.

Desconexión final

Mientras, el onubense aguarda en las Islas Baleares junto a su novia. El canterano azulgrana ha aprovechado los dos días de descanso que otorgó Flick a la plantilla después de la victoria contra el Levante para apurar el verano y desconectar ante todas las informaciones surgidas en las últimas horas. Fue su pareja Berta Gallardo quien compartió una foto del jugador durante su estancia en Ibiza y Formentera. En este viaje coincidieron con Raphinha y su mujer. El extremo brasileño es uno de los mayores apoyos de Fermín López en el vestuario del Barça.

Así las cosas, a una semana para el cierre del mercado, el futbolista formado en La Masia, tendrá que tomar una decisión crucial que marcará su carrera como futbolista. Flick siempre ha confiado en él, y no quiere que se marche, pero el club tiene necesidades económicas y el jugador quiere asegurarse de que va a tener protagonismo durante la próxima temporada.