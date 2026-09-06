Fermín suma y sigue

Excelente inicio de temporada de Fermín López. El andaluz volvió a cuajar un partido sobresaliente en Mestalla contra el Valencia. Moviéndose por todo el terreno de juego, fue uno de los grandes protagonistas del choque, autor del segundo gol del Barça y responsable de dos asistencias en los goles de Lamine Yamal y Raphinha. Sus números todavía podían haber sido mejores, pues también suyo había sido el pase que acabó en otro tanto de Lamine que el árbitro del encuentro, Díaz de Mera Escudero, anuló por fuera de juego a instancias del VAR.

Fermín pasó un verano muy malo. El 18 de mayo, en partido de Liga ante el Betis y con el campeonato ya ganado por el Barça, sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que hizo que el andaluz no pudiese disputar el Mundial con la selección española. El propio jugador explicó que le costó ver los primeros partidos del combinado Luis De la Fuente, pudiendo celebrar el título al ser invitado por la Federación Española a la final.

La lesión, sin embargo, permitió al andaluz iniciar la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick. La empezó todavía recuperándose de la lesión, pero ya pudo volver a disputar un partido en el triangular que el Barça disputó en Udine el 8 de agosto. El andaluz fue cogiendo ritmo y ello provocó que empezase el curso por delante de un Dani Olmo que se había incorporado más tarde a los entrenamientos tras ganar el Mundial.

Fermín lo ha aprovechado para mostrarse imprescindible en la media punta. Ha sido titular en tres de los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora el Barça, jugando 26 minutos ante el Rayo en el que empezó desde el banquillo. Suma el centrocampista de la cantera cuatro goles en lo que va de Liga. Marcó dos ante el Elche y otro contra el Athletic en el Spotify Camp Nou. Además, suma dos asistencias, las dos del partido de Mestalla.

Su gran partido contra el Valencia tuvo el reconocimiento del público de Mestalla. Cuando en el minuto 75 se fue al banquillo a descansar dejando su sitio a Olmo, los aficionados locales olvidaron durante unos minutos su constante bronca a sus propios jugadores, entrenador y propietarios para ponerse en pie y ovacionar a Fermín, que se iba al banquillo tras haber visto una amarilla por parar en falta un contragolpe llevado por Dieng y haber calcado instantes antes la jugada del tercer gol del equipo de Flick. Desmarque en profundidad, pase al espacio de Lamine, y centro chut de Fermín buscando la entrada en el segundo palo de Raphinha. La primera vez fue gol. En la segunda, el brasileño no llegó por centímetros.

Con el gol ante el Valencia, Fermín, elegido mejor jugador del partido, se coloca entre los mejores realizadores del campeonato. El líder de una tabla dominada por los jugadores del Barça es Raphinha. El 9 que se ha inventado Flick suma ya seis tantos en cuatro jornadas, un gol más de los que ha marcado Camello (Rayo Vallecano). Con cuatro goles aparecen dos futbolistas del Barça: Fermín y Lamine Yamal. Junto a ellos, está el madridista, Kylian Mbappé, y un viejo conocido de la afición azulgrana, Aubameyang, ahora en las filas del Deportivo de La Coruña.