"Que Fermín siga es un gran mensaje para los jugadores de la Masia"

Óscar López es el último entrenador que dirigió a Fermín en su etapa formativa en el FC Barcelona.

El extécnico del Juvenil A blaugrana continúa preparándose para iniciar una etapa como entrenador en el fútbol profesional y sigue muy atento a la actualidad barcelonista.

El técnico de Cerdanyola celebró, ante la llamada de SPORT, que Fermín haya desoído ofertas y que sea un hecho su continuidad como futbolista del Barça.

Óscar López dirigió a Marc Casadó durante tres temporadas / FCB

Nuestra primera pregunta es directa y meridiana a Óscar López. Le cuestionamos si pondría precio a su expupilo Fermín y su respuesta tendría que estar siempre presente para todos los culés: "Yo nunca contemplaría una venta de un jugador como Fermín o de cualquier otro canterano que esté rindiendo bien en el primer equipo. Me da igual el precio y si hay necesidad quizá habría que vender uno o dos jugadores pero nunca Fermín, Casadó, Gavi ni ninguno de los otros futbolistas de La Masia consolidados en la élite".

Fermín celebra la Copa del Rey / Valentí Enrich

La razón a esta contundencia de Óscar López no está relacionada con el romanticismo: "Estos jugadores que ya han demostrado su nivel en el primer equipo siempre nos aportarán un extra de compromiso y sentimiento que ayuda a competir y ganar. Los que llegan de fuera pueden ser muy buenos pero es muy difícil que te puedan ofrecer lo que da un Fermín, Casadó, Lamine o Cubarsí".

Flick confía en Fermín / Valentí Enrich

En el caso concreto de Fermín, óscar López valora para los lectores de Sport su decisión: "En primer lugar entiendo que es lógico que lo quieran fichar grandes clubs porque es muy bueno e incluso me extraña que no lo hayan intentado antes pero pienso que es una grandísima noticia para el Barça que Fermín continúe en el club, el Barça perdería mucho sin un futbolista de sus características".

Fermín firmó su primer contrato profesional con apariencia de ser un niño / FCB

Óscar López dispone de argumentos de peso para radiografiar en lo futbolístico al mediapunta nacido en El Campillo y criado en La Masia: "Lo he entrenado tres temporadas y me siento muy orgulloso de haber colaborado en su formación. Cuando era juvenil solo faltaba que le acompañase el físico para que rindiera como lo hace ahora".

Fermín era el jugador más bajo del Cadete A / Valentí Enrich

Óscar López recuerda como era el Fermín que saltó del cadete a al Juvenil A: "A Fermín entonces le costaba chutar con fuerza desde fuera del área pero la naturaleza es sabia y con el tiempo le ha dado las herramientas que le faltaban para ser diferencial".

Óscar López fue manteado por sus jugadores después de ganar la DH Juvenil 22-23 / FCB

Las cualidades de Fermín López saltan a la vista pero Óscar López nos destaca sus virtudes con gran entusiasmo: "Lo mejor de Fermín es su capacidad para moverse sobre su eje entre líneas, como se posiciona y el timing que tiene para llegar, asistir y marcar".

En la libreta de Óscar López no hay dudas sobre la importancia de Fermín en el primer equipo: "En mi criterio es un jugador que es titular indiscutible del primer equipo, yo creo que su nivel en indudable".

El proceso de Fermín en la cantera fue a fuego lento / Valentí Enrich

Fermín tiene 22 años y sus ganas de mejorar le van a dar la posibilidad de seguir creciendo. Podemos preguntarnos si el mediapunta andaluz tiene margen de mejora y en este aspecto Óscar López nos aporta luz y conocimientos: "A mi juicio a Fermín solo le falta ir menos revolucionado sin balón. A la gente le gusta mucho cuando corre una barbaridad y se deja la piel pero a mí sin balón me gustaría que corriera menos y mejor".

Fermín fue el MVP del Gamper / Valentí Enrich

Esta apreciación de Óscar López no es una crítica sino una sensación que él considera lógica dada su trayectoria: "Fermín siempre lo ha dado todo en todos los minutos que dispone y con más experiencia y los años aprenderá a saber regularse un poco y correr mejor cuando pierde el balón, ahora lo hace con el corazón y está aprendiendo a realizarlo con la cabeza".

Fermín y Sergi Milà mantienen una gran relación / Dani Barbeito

Óscar López está feliz de la continuidad del que fuera su discípulo y apunta un detalle interesante: "Su continuidad es un gran mensaje para todos los chicos de La Masia que tienen que fijarse en jugadores como casadó o Fermín que han tenido que trabajar muy duro para llegar allí".

Eric y Fermín, en el debut contra el Mallorca / Valentí Enrich

¿No tienen que fijarse entonces los canteranos en Lamine Yamal? Óscar López sonríe y responde con una frase de enjundia: "Lamine es un mundo aparte ya que jugadores así nacen cada 30 o 40 años". La suerte es que algunos de ellos surgen de La Masia. Privilegios de ser del Barça.