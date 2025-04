Fermín sobre las semifinales de Champions: "Estamos todos muy ilusionados"

Tras sellar el pase a semifinales y eliminar al Borussia Dortmund en la Champions League, Fermín López se unió a 'The Residency', una aplicación que permite a los seguidores chatear con el jugador en tiempo real. El jugador de El Campillo se mostró confiado y con muchas ganas de enfrentarse al Inter de Milán además de explicar muchas curiosidades suyas como sus gustos musicales y gastronómicos.

¿Cómo te sientes por haber pasado a las semifinales?

¡Muy bien gracias! La verdad que estamos muy ilusionados y con ganas de semifinales, aunque va a ser un partido muy complicado.

¿Estáis preparados para el Inter?

Sí, muy contento, ahora a seguir por más.

¿Quién te atrajo a convertirte en un jugador de fútbol?

Mi tío y mi abuelo.

¿Cual fue el partido que más disfrutarse de jugar?

Mi primer clásico en EEUU.

Fermín celebrando su gol ante el Real Madrid en Dallas / Agencias

¿Cual es tu recuerdo favorito de La Masia?

¡El día que vivimos en directo la remontada ante el Paris Saint-Germain!

¿El mejor gol de tu carrera?

El gol ante el Real Madrid en Dallas.

¿Quién era tu jugador favorito cuando eras niño?

Messi y Iniesta.

¿Qué se siente al ser el goleador histórico de España en los Juegos Olímpicos?

Un orgullo, siempre trabajé desde pequeño para cumplir estos logros.

¿Cuál es tu canción favorita?

Me gusta mucho Obsessed With You de Central Cee, pero escucho mucha música.

¿Cuál es tu comida favorita?

Sushi.

¿Cambiarías alguna vez tu corte de pelo?

En verano puede haber sorpresas.

¿Te gustan tus fans?

Por supuesto, siempre muy agradecido de todo vuestro cariño.

¿Cuál es tu color favorito?

Por supuesto, el azulgrana.

¿Cuál es tu raza de perro favorita?

Samoyedo.