Fermín rompe su silencio

Fermín López romperá su silencio este viernes por la tarde. Después de unos días muy movidos y con mucho 'ruido' alrededor de su futuro, con el Chelsea FC muy interesado en obtener sus servicios antes del cierre del mercado de fichajes, el centrocampista de El Campillo emitirá un comunicado para anunciar su decisión definitiva.

El culebrón sobre el futuro del futbolista andaluz vivirá un capítulo muy importante en las próximas horas. Los aficionados del Barça conocerán si Fermín forma parte o no de la plantilla de Hansi Flick para una temporada 2025/26 en la que el equipo blaugrana tiene el ambicioso y complicado objetivo de mejorar los registros del pasado curso, en el que se proclamó campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España y alcanzó las semifinales de la Champions League.

Pieza muy importante para el técnico alemán, Fermín ya dijo tras el Gamper que no tenía ninguna intención de moverse este verano. En los últimos días, sin embargo, ha sido tentado por el Chelsea con una propuesta económica muy suculenta que ha puesto en duda su continuidad en el Barcelona. Este mismo viernes, el jugador revelará públicamente si el club londinense le ha convencido o no.

Cabe recordar que Fermín aplazó su aparición en 'The Residency', prevista para este jueves a las 19.00 horas, y este 'movimiento' alimentó las dudas sobre su futuro. Unas incógnitas que serán despejadas hoy mismo, en un comunicado que pondrá fin a todos los rumores sobre su figura.