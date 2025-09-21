FC BARCELONA
Pesimismo con la lesión de Fermín
El centrocampista andaluz se había incorporado al juego en la recta final del Barça-Getafe y cayó fulminado en el tiempo añadido
Cuando parecía que todo iban a ser buena noticias en el Barça-Getafe (3-0), Fermín López protagonizó el momento amargo cuando cayó fulminado en el terreno de juego del Estadi Johan Cruyff cuando se estaban disputando los minutos de tiempo añadido. El centrocampista andaluz se llevó la mano a la zona inguinal de la pierna izquierda con serias muestras de dolor lo que hizo que se dispararn las alarmas.
A la espera de saber si se trata de una lesión de especial gravedad, el contratiempo de Fermín aguó la celebración del Barça. Los jugadores blaugrana y Hansi Flick rodearon rápidamente al jugador mientras el doctor Ricard Pruna le hacía una primera exploración.
Aunque por los gestos el doctor barcelonista tranquilizó a Hansi Flick, todos quedaron pendientes de conocer el alcance de la lesión de un Fermín que se había incorporado en la recta final del encuentro, a partir del minuto 61.
Fermín se había empleado con la energía y dinamismo de siempre, con una enorme efectividad en el pase (23 de 25 pases completados) y completando 3 regates de los 4 que intentó, probando el disparo aunque esta vez sin recompensa.
Flick lo había reservado en el duelo contra el conjunto madrileño después de que feura titular en los dos últimos encuentros, frente al Valencia (6-0) y el Newcastle (1-2). El internacional español ha dejado atrás los nervios de la recta final del mercado de fichajes, cuando su nombre sonó de manera repetida para dejar la entidad blaugrana.
A la espera de que se le hagan las pertinentes pruebas médicas para saber hasta qué punto está dañado el abductor izquierdo, las sensaciones son pesimistas en torno a la lesión de Fermín que podría estar de baja varias semanas. Por otra parte, es bien sabido que Flick acostumbra a ser prudente a la hora de recuperar a los futbolistas y no suele forzar su regreso a los terrenos de juego.
