Fermín revela el origen de su golazo: “De niño no podía chutar mucho porque era muy pequeño y no llegaba”

Fermín López volvió a dejar su sello en el triunfo del Barça con un golazo desde fuera del área que confirmó el dominio azulgrana en la segunda parte. El centrocampista vio el espacio, armó la pierna izquierda y conectó un disparo limpio e imparable. “Estábamos controlando mejor el partido. Hemos hecho un gran partido. En la jugada del gol he visto el hueco, he probado y me ha salido un buen gol”, explicó con naturalidad en Movistar+.

Su facilidad para chutar con ambas piernas no es casualidad, sino fruto de un trabajo específico que arrastra desde hace años. “Tengo opción de disparar con las dos piernas. Es algo que entreno mucho y hoy ha salido muy bien”, afirmó. Y también utilizó un recurso, el golpeo desde fuera del área, que en su caso tiene una historia muy concreta: “De pequeño no podía chutar mucho porque era muy pequeño y no llegaba. Cuando me fui al Linares, mi entrenador Alberto me insistió mucho, lo fui entrenando y poniendo en práctica y cuando volví aquí seguí trabajándolo”.

Con el tiempo, ese trabajo ha ido acompañado de una mejor toma de decisiones. “Quizás antes me precipitaba un poco en el disparo, tenía alguna prisa. Pero ahora lo voy entrenando, me está saliendo bien y puedo ayudar con esta faceta”, señaló. Fermín, que se siente más cómodo como mediapunta —“prefiero jugar donde estoy jugando ahora”—, también subrayó la respuesta colectiva del equipo tras las últimas derrotas: “Hemos hecho autocrítica, hemos corregido errores y hemos controlado el partido ofensiva y defensivamente”.

Cancelo, MVP: "Si entrenas tan bien, acaba saliendo en el partido"

João Cancelo, elegido MVP tras volver a la titularidad (solo había jugado cinco ratitos), celebró una actuación muy completa, con presencia constante en ataque y participación directa en varias acciones de peligro. “Es aprovechar la oportunidad cuando el míster me mete a jugar. Sentía que estaba entrenando bien y cuando uno entrena bien diariamente, en el partido sale lo que entrenas”, valoró también en Movistar el lateral, que disfruta generando ocasiones y asistiendo: “Soy un lateral ofensivo”.

El portugués también puso en contexto el triunfo tras los tropiezos ante Atlético y Girona. “Era muy importante la victoria. Después de dos malos partidos, hoy hicimos un gran partido ante un rival con buenos jugadores. La liga es muy difícil”, advirtió. Y ya miró al próximo reto: “Enhorabuena, pero ahora a trabajar porque el próximo partido contra el Villarreal es importante”