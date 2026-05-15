Fermín responde a Florentino: "Es imposible que el Barça haya robado 7 Ligas"

Las palabras de Florentino Pérez en la última comparecencia pública siguen generando reacciones en el entorno del fútbol español. El presidente del Real Madrid aseguró que al conjunto blanco le "han robado siete Ligas", una afirmación que no ha pasado desapercibida dentro del vestuario del FC Barcelona.

Uno de los primeros futbolistas en responder ha sido Fermín López, que se mostró contundente al valorar las declaraciones del mandatario madridista. En una entrevista concedida en el programa Què T’hi Jugues!, el jugador azulgrana defendió el legado de una de las generaciones más exitosas de la historia del Barça.

"No es correcto decir eso"

Fermín aseguró que no comparte las palabras de Florentino y dejó claro que, en su opinión, resulta imposible sostener ese argumento teniendo en cuenta los futbolistas que lideraban al equipo azulgrana durante aquellos años.

"No es correcto decir que el Barça ha robado 7 Ligas. No puede ser porque jugaban Messi, Iniesta, Xavi… es imposible que hayan robado", afirmó el centrocampista culé.

El futbolista insistió en que cada persona puede expresar libremente su opinión, aunque considera que ese tipo de declaraciones no ayudan al fútbol español ni respetan lo conseguido por aquella plantilla histórica.

Defensa de la era dorada del Barça

Durante su intervención, Fermín puso en valor el trabajo realizado por el club azulgrana durante la última década y recordó la calidad de los jugadores que marcaron una época tanto en el Barça como en la selección española.

El canterano azulgrana mencionó nombres como Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta para justificar que los éxitos ligueros del equipo fueron fruto del talento y el rendimiento deportivo sobre el césped.

Además, dejó claro que dentro del vestuario blaugrana prefieren mantenerse al margen de la polémica y centrarse únicamente en el presente del club.

Un Barça centrado en seguir ganando

Fermín también destacó el buen momento que atraviesa el conjunto azulgrana y aseguró que la plantilla está completamente enfocada en seguir conquistando títulos.

El jugador explicó que en el club no prestan demasiada atención a lo que sucede fuera del entorno culé y que la prioridad es continuar trabajando para mantener la competitividad del equipo.

Con estas declaraciones, el centrocampista del Barça se suma al debate abierto tras las palabras de Florentino Pérez, unas afirmaciones que continúan generando repercusión tanto en Barcelona como en Madrid.