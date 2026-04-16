Fermín respira tranquilo: así fue el día siguiente del aparatoso choque con Musso

Fermín López vivió el miércoles una jornada complicada, pero acabó respirando alividado. El mediapunta tuvo que pasar de nuevo por los servicios médicos el día siguiente del partido ante el Atlético de Madrid disputado en el Estadio Metropolitano, en el que sufrió un fuerte golpe en la cara tras un choque con el portero Juan Musso.

Durante el encuentro, el jugador recibió una primera asistencia de urgencia sobre el terreno de juego. Se le practicó una sutura inicial para contener la herida en ese momento y permitirle continuar jugando, dada la naturaleza aparatoso del impacto.

Sin embargo, en las horas posteriores el golpe evolucionó con inflamación y una mayor afectación visible en la zona facial, por lo que el futbolista fue revisado de nuevo al día siguiente por los servicios médicos. En esa segunda intervención se procedió a ajustar y rehacer la sutura con el objetivo de asegurar una correcta cicatrización.

El jugador se encuentra tranquilo tras comprobar que solo fue un susto, aunque muy aparatoso. En principio, el golpe no le impedirá estar disponible para el próximo partido del miércoles en casa ante el Celta de Vigo (21.30 horas), aunque deberá mantener precaución en la zona afectada durante los próximos días.

Afectó a su agenda

El incidente sí afectó a su agenda inmediata, ya que tuvo que cancelar varios compromisos previstos con patrocinadores y actos de prensa, debido tanto a la revisión médica como al estado visible de la lesión en el rostro.Fermín siguió jugando en el Metropolitano, a pesar de la sangre que perdió tras el golpe y las molestias evidentes.

El mediapunta terminó siendo sustituido y el equipo lo notó. Flick dio entrada a Rashford y Lewandowski y el equipo echó de menos a Fermín y Ferran Torres, los sustituidos. El encuentro se le complicó mucho al Barça con la expulsión de Eric, que como ya ocurrió con Cubarsí en la ida, dejó al equipo con 10 tras una roja controvertida, ya que Koundé estaba cerca de Sorloth.

Tras la derrota Fermín publicó, en su cuenta de instagram, un mensaje para el barcelonismo: "Orgullo culé, lo dejamos todo, volveremos. Visa el Barça, sempre. Gracias a todos pòr sus mensajes de preocupación".