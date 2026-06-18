Fermín se reivindica un mes después de su lesión: "No os preocupéis, volveré pronto"

Fermín López prometía ser una de las caras visibles de la selección española en el Mundial de 2026, pero una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el penúltimo partido de LaLiga ante el Real Betis truncó sus ilusiones. El mediapunta fue operado con éxito en el mes de mayo y se estimó un periodo de baja de entre dos y tres meses para una recuperación completa.

Para el jugador fue un duro mazazo que describió en sus propias redes sociales como una situación "muy difícil para mí y otro reto en mi carrera". Fermín se encontraba en la prelista de 55 futbolistas entregada a la FIFA y habría figurado con total seguridad en la relación final de 26 para disputar la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá. En el mismo mensaje tras la cirugía, el de El Campillo afirmaba que era "el momento de animar a la selección nacional y a mis compañeros desde casa".

Ahora, con el Mundial ya en marcha tras el inesperado empate de España ante Cabo Verde en el debut del Grupo H, Fermín López se ha vuelto a pronunciar en sus redes sociales. Justo cuando se cumple un mes de su lesión, el blaugrana ha publicado un emotivo vídeo con los mejores highlights de su gran temporada en el Barça, acompañado del mensaje en inglés: "Don’t worry, I’ll be back soon" (No os preocupéis, volveré pronto).

El FC Barcelona ha republicado rápidamente el mensaje en sus cuentas oficiales, demostrando el apoyo y el cariño del club hacia uno de sus jugadores más importantes.

Clave con Flick

Esta campaña 2025/26 ha supuesto un salto de calidad definitivo para Fermín. El mediapunta ha firmado 13 goles y 17 asistencias en 48 partidos con el Barcelona, destacando especialmente en la Champions League, donde acumuló 6 goles y 4 asistencias en solo 11 encuentros.

Su versatilidad, llegada al área, golpeo y capacidad para desequilibrar le han convertido en un fijo en el esquema de Hansi Flick. El andaluz será una de las piezas clave en el proyecto culé para la temporada 2026/27, donde se espera que siga siendo protagonista bajo las órdenes del técnico alemán.

Fermín manda así un mensaje tranquilizador a toda la afición. Los culés no tardarán en volver a verlo defendiendo la camiseta blaugrana con la misma intensidad y hambre de siempre.