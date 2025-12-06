Fermín, refuerzo de lujo para Flick en el 'sprint' final de 2025 del FC Barcelona

Buenas noticias para el FC Barcelona y Hansi Flick. Tal como estaba previsto, el club blaugrana ha comunicado este sábado que Fermín López ha acortado plazos, ha dejado atrás la pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y ha entrado en la convocatoria para el partido de esta tarde contra el Real Betis en La Cartuja. Las buenas sensaciones del futbolista se han confirmado y, aunque no será titular en la capital hispalense, ya tiene el alta médica y será un buen recurso para la segunda mitad.

Flick recupera al tercer máximo goleador de la plantilla empatado con Lamine Yamal. Y es que Fermín, con siete goles y cuatro asistencias en 14 partidos, está siendo uno de los futbolistas del Barça más destacados de lo que llevamos de temporada. Solo Ferran Torres (10 tantos) y Robert Lewandowski (8) han marcado más tantos este curso que el de El Campillo. El canterano ha aprovechado la plaga de bajas para asentarse sin ninguna discusión en el once de gala culé y, especialmente tras la lesión de Dani Olmo, tendrá un papel fundamental en el 'sprint' final del 2025.

"Fermín ya está para jugar. No de inicio, pero tendrá minutos y estoy contento de tenerle de vuelta. Olmo estaba a un gran nivel y su baja es una pena. Tendremos que gestionarlo", declaró Hansi en la rueda de prensa previa al partido. El míster teutón celebró la recuperación del onubense, pero lamentó el contratiempo que el egarense sufrió en la acción del gol que allanó el camino del Barça hacia la victoria contra el Atlético de Madrid.

Fermín será el dueño de la mediapunta hasta que se recupere Olmo. Contra el Betis no podrá estar en el once inicial y Raphinha tiene todos los números de ocupar esta demarcación, pero si sus sensaciones son buenas en los minutos de los que disponga en La Cartuja, todo apunta a que a partir del próximo martes, en el trascendental partido de Champions contra el Eintracht en el Spotify Camp Nou, el futbolista andaluz ya ejercerá desde el principio de enlace entre el centro del campo y la delantera.

De Jong regresa a escena

También ha recibido el alta médica un Frenkie de Jong que se ha perdido los dos últimos partidos del Barça. No estuvo ante el Alavés por motivos personales y se perdió el duelo contra el Atlético por un proceso febril. El neerlandés también es una pieza fundamental en el esquema de Hansi Flick, aunque el gran rendimiento de Gerard Martín como central y Eric Garcia en el pivote podrían provocar que también empezara en el banquillo el encuentro frente al Betis.

En cualquier caso, la sala de máquinas del Barça recupera a dos de sus futbolistas más importantes y esto es una extraordinaria noticia de cara al tramo final de año, en el que el equipo catalán deberá defender el liderato de LaLiga y dar un paso adelante en la Champions League para apurar sus opciones de acabar la 'fase liga' en el top-8.