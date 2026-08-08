Raphinha, estreno y gol decisivo

Raphinha está de vuelta. El extremo brasileño ha regresado a los terrenos de juego un mes y medio después de sufrir una lesión con Brasil en el Mundial. El jugador de 29 años, además, se ha estrenado como titular y con gol de penalti, que ha dado la victoria al FC Barcelona contra el Nottingham Forest (0-1) en el primer partido en el triangular de Udine.

El brasileño ha arrancado el encuentro impreciso, con muchos errores en pases sencillos, fruto de la falta de actividad en las últimas semanas. Raphinha, que se incorporó el pasado 29 de julio a los entrenamientos con el Barça en el 'stage' de St George's Park, ha iniciado el duelo como extremo izquierdo. Sin embargo, durante el transcurso del partido ha permutado la posición con Adeyemi.

A raíz de ese cambio de demarcación, el jugador de 29 años, que ha ejercido de capitán, ha generado la ocasión más clara del partido y ha anotado el único gol del encuentro. Raphinha ha asumido galones para lanzar el penalti provocado por Fermín y dar la primera victoria de la pretemporada al FC Barcelona.

Fermín mantiene la esencia

Fermín también ha regresado a los terrenos de juego tres meses después de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano que lo dejó sin Mundial. El jugador de 23 años se ha estrenado esta pretemporada y, además, lo ha hecho provocando el penalti decisivo en el partido entre el FC Barcelona y el Nottingham Forest.

Fermín se ha vestido de corto por primera vez desde el 17 de mayo, cuando se fracturó el quinto metatarsiano en el choque liguero contra el Real Betis. Tras pasar el peor verano de su vida, como él mismo reconoció en varias comparecencias, regresó a los entrenamientos con la ambición de consolidarse como el mediapunta titular del Barça.

Fermín López con el grupo / FCB

Tras el 'stage' de pretemporada en St George's Park, donde no sumó ningún minuto, Flick ha sorprendido situando a Fermín en el once contra el Nottingham Forest, al que se esperaba para el Trofeo Joan Gamper. El onubense ha demostrado que no ha perdido la esencia, pues desde el primer instante ha trazado desmarques a la espalda de la defensa, no ha rehuído los contactos, pese a ser su primer partido postlesión, y ha provocado el penalti decisivo en el minuto final.

Aun así, su margen de mejora es evidente. Se le ha notado falto de ritmo en algún contacto con el balón, sobre todo en los pases a sus compañeros. Aun así, Fermín se ha mostrado participativo, bajando a recibir a campo propio y tratando de conectar con los delanteros en un partido bronco, donde los azulgranas no han encontrado su juego.